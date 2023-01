Ten Hag is lovend na bekersucces en ziet ‘echt toekomst’ in debutant

Woensdag, 11 januari 2023 om 19:27 • Rian Rosendaal

Erik ten Hag is tevreden over het debuut van Facundo Pellistri. De pas twintigjarige aanvaller uit Uruguay maakte dinsdagavond zijn langverwachte debuut in het shirt van Manchester United. Pellistri, sinds oktober 2020 verbonden aan de Engelse grootmacht, kwam zes minuten voor tijd binnen de lijnen in het met 3-0 gewonnen duel met Charlton Athletic in de kwartfinale van de EFL Cup.

"Hij viel heel goed in, had veel energie en ook een paar goede acties in huis", zo zei Ten Hag over de ingevallen Pellistri op de aansluitende persconferentie. "Hij had ook een goede assist op het tweede doelpunt van Marcus Rashford en drukte echt zijn stempel op de wedstrijd. Dit is een grote stap voorwaarts voor hem", aldus de winnende manager, die na de gewonnen bekerwedstrijd kort met Pellistri sprak en complimenten uitdeelde voor de invalbeurt op Old Trafford.

the day has come! ??



happy to make my official debut! ?? pic.twitter.com/V9vcEyXM5M — Facu Pellistri (@FPellistri07) January 10, 2023

"Ik zie echt toekomst in hem en je ziet hem elke dag progressie boeken", vervolgt Ten Hag zijn lofzang op de jonge debutant van the Red Devils. "Voor de wedstrijd tegen Everton (3-1 zege in de FA Cup, red.) hadden we nog een training achter gesloten deuren en wat hij toen liet zien maakte veel indruk op mij. Op het WK deed Facundo het al heel goed voor Uruguay. Hij maakte goede stappen en is duidelijk op de juiste weg." Pellistri wil het liefst bij Manchester United blijven, al denken Valencia en Flamengo aan een huurdeal voor de Zuid-Amerikaanse aanvaller.

"We gaan bekijken wat het beste is voor hem", ging Ten Hag kort in op de nabije toekomst van Pellistri, die in Manchester vastligt tot medio 2025. Het management van Pellistri gaat volgens diverse Engelse media binnenkort in gesprek met de clubleiding om de toekomstplannen in kaart te brengen. Pellistri werd twee keer verhuurd aan Deportivo Alavés en keerde vorig jaar zomer terug bij Manchester United.