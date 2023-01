Slot geeft twee basisspelers in het bekerduel met PEC Zwolle alvast prijs

Woensdag, 11 januari 2023 om 19:10 • Noel Korteweg • Laatste update: 19:24

Javairô Dilrosun en Igor Paixão zijn teruggekeerd op het trainingsveld van Feyenoord. Het tweetal raakte in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (1-1) van afgelopen zondag geblesseerd, maar de ernst daarvan lijkt dus mee te vallen. Het is nog niet zeker of Dilrosun en Paixão donderdagavond minuten kunnen maken in de bekerwedstrijd tegen PEC Zwolle, maar dat Mats Wieffer en Justin Bijlow aan de aftrap beginnen staat vast.

Dat gaf Arne Slot woensdagmiddag aan op de persconferentie. Wieffer kwam afgelopen zomer voor iets meer dan een half miljoen euro over van Excelsior, maar kon door blessureleed nog niet op veel speeltijd rekenen. De 23-jarige middenvelder kwam, verdeeld over elf invalbeurten, dit seizoen pas tot 174 minuten bij Feyenoord. Donderdagavond maakt Wieffer dus zijn officiële basisdebuut voor de Rotterdammers.

''Hij maakt zich het tempo van Feyenoord steeds meer eigen en ziet oplossingen in de kleine ruimte'', zei Slot woensdagmiddag op de persconferentie over Wieffer. De oefenmeester gaf ook meteen aan dat hij niet van plan is om zijn elftal volledig om te gooien tegen PEC Zwolle om zo bepaalde spelers rust te geven. “We zullen niet opeens allerlei andere jongens het veld insturen. Als er in een wedstrijd andere spelers op het veld staan, is dat vrijwel altijd omdat ik dan de ander op dat moment beter vind. We zullen PEC Zwolle dus zeker niet onderschatten.”

Het komt bij (internationale) clubs in het bekertoernooi regelmatig voor dat de tweede doelman de kans krijgt om zich te laten zien. Slot ziet het echter niet zitten om een keeper zonder wedstrijdritme op te stellen, waardoor Bijlow gewoon onder de lat staat. “Timon Wellenreuther en Ofir Marciano hebben de laatste weken wel wat wedstrijden gespeeld, dus die zitten nog in een bepaald ritme. Maar als we een paar rondes verdergaan, dan moet ik elke keer een keeper opstellen die helemaal geen wedstrijdritme heeft. Dan vind ik niet dat je het best mogelijke elftal opstelt. Voor mij is dat de reden om tegen PEC Zwolle en, mocht het zover komen, ook in de toekomstige bekerduels met Bijlow te starten”, aldus de trainer.