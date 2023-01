Promes ontkent betaling aan vermeende drugsbaas: ‘Wat krijgen we nou?’

Woensdag, 11 januari 2023 om 18:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:17

Quincy Promes bestrijdt dat hij iets te maken heeft met een een ripdeal van vierhonderd kilo cocaïne. Het Algemeen Dagblad schreef woensdagmiddag dat de aanvaller van Spartak Moskou 250.000 euro zou hebben betaald aan vermeende drugshandelaar Piet Wortel. Dit zou gaan om een schuld nadat bij laatstgenoemde coke zou zijn gestolen. De advocaat van Promes, Robert Malewicz, ontkent de aantijgingen met klem.

“Mijn cliënt viel bijna van zijn stoel toen hij het hoorde", zegt zijn advocaat Robert Malewicz tegenover Het Parool. “Hij had echt zoiets van: ‘Wat krijgen we nou? Het is onzin’. Op basis van welke informatie wordt dit nu naar buiten gebracht?" Woensdag begon de inleidende zitting in de zaak tegen Promes. Hierin kwam naar voren dat Promes een aandeel had in de ripdeal. Daarover kwamen tips binnen bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie.

De drugstransport van vierhonderd kilo coke zou in juli 2019 zijn gestolen van Wortel. De diefstal zou onder meer de aanleiding zijn geweest voor de liquidaties van ex-voetballer Kelvin Maynard in Amsterdam en Genciël Feller op Curaçao. Advocaat Malewicz zegt echter dat Promes Wortel ‘geeneens’ kent. “Ze hebben nooit contact gehad en ze hebben nooit gebeld. Ze hebben nooit koffie gedronken met elkaar. Dat zo’n bericht dan zo naar buiten wordt gebracht, schaadt mijn cliënt echt enorm.”

“Als het OM zoiets tijdens zitting naar voren brengt, denkt iedereen: het zal wel kloppen", vervolgt de advocaat van Promes. "Als hij een transfer kan maken naar een andere club, zullen ze zich wel twee keer bedenken nu. Mijn cliënt is al kwetsbaar omdat hij verdachte is in een andere zaak”, aldus Malewicz, die doelt op de zaak waarin Promes wordt verdacht van het neersteken van een neef tijdens een familiefeest in Abcoude.