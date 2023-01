‘Feyenoord schakelt na mislopen Zerrouki door naar meest geschikte alternatief’

Woensdag, 11 januari 2023 om 17:09 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 17:15

Feyenoord ziet in Tonny Vilhena het meest geschikte alternatief voor Ramiz Zerrouki, zo meldt 1908.nl. De Rotterdammers hebben zich inmiddels neergelegd bij het standpunt van FC Twente om Zerrouki deze winter niet te verkopen. Feyenoord is hierdoor genoodzaakt om door te schakelen en is daarbij uitgekomen bij Vilhena, die momenteel door Espanyol verhuurd wordt aan US Salernitana.

1908.nl meldde zondag al dat Vilhena door Feyenoord is gepolst over een terugkeer in De Kuip. De Stadionclub zoekt al sinds het vertrek van Fredrik Aursnes afgelopen zomer naar een nieuwe defensieve middenvelder. Nu de winterse komst van Zerrouki niet langer haalbaar is, geldt Vilhena als alternatief. De 28-jarige middenvelder is een goede bekende in Rotterdam-Zuid. Hij kwam liefst 258 keer uit voor Feyenoord, waarin hij goed was voor 41 doelpunten en 29 assists. In de zomer van 2022 liepen er ook al lijntjes tussen Vilhena en Feyenoord, nadat Joey Veerman besloot de overstap te maken van sc Heerenveen naar PSV.

Het is vooralsnog niet bekend of Feyenoord denkt aan een huurperiode of een definitieve overgang voor Vilhena. De middenvelder wordt dit seizoen door Espanyol verhuurd aan US Salernitana in de Serie A. Onder trainer Davide Nicola is Vilhena in Italië een onbetwiste basisspeler. In zestien officiële duels was hij goed voor twee goals en één assist. Afgelopen zondag was hij nog trefzeker tijdens het 1-1 gelijkspel met Torino. Zijn contract bij Espanyol loopt nog tot medio 2026.

Mannsverk

Sivert Mannsverk is een ander alternatief dat begin augustus voor het eerst in verband werd gebracht met een mogelijke transfer naar Feyenoord. De twintigjarige middenvelder, die momenteel onder contract staat bij Molde FK, zou staan te popelen om de overstap naar Feyenoord te maken. Verschillende Europese topclubs hebben volgens 1908.nl belangstelling om Mannsverk te kopen en direct te verhuren. De middenvelder zou echter zijn zinnen hebben gezet op een overgang naar De Kuip, waar hij in de voetsporen van zijn landgenoot Aursnes kan treden.