Barcelona lijkt het vertrek van Memphis Depay te willen tegenhouden

Woensdag, 11 januari 2023 om 17:02 • Guy Habets

Xavi Hernández is verbaasd over de geruchten omtrent Memphis Depay, die volgens verschillende journalisten op het lijstje van concurrent Atlético Madrid zou staan. De Nederlander zou de opvolger van de naar Chelsea vertrokken João Félix moeten worden, maar daar wil Xavi niets van weten.

Xavi wil niemand kwijt deze winter bij los Azulgrana en is content met de ontwikkeling van Memphis. ‘’Er is niet gesproken, we weten van niets’’, zei de trainer op de afsluitende persconferentie. ‘’Ik heb onlangs al gezegd dat ik tevreden ben als er niets verandert aan de selectie. Maar de markt is tot en met 31 januari open. Er is nu geen nieuws. Ik heb niet met Mateu Alemany (de directeur voetbalzaken, red) gesproken. Als er nieuws is, hoor ik het vanzelf.’’

Transferspecialist Fabrizio Romano bracht het gerucht dinsdagmiddag de wereld in. Volgens de journalist zouden er deze week onderhandelingen hebben plaatsgevonden, maar de trainer van Barcelona zegt daar niets vanaf te weten. Atlético wil voor de komende zes maanden een vervanger voor Felix hebben en Memphis zou een belangrijke kandidaat zijn.

Bij Barcelona kan de Oranje-international niet rekenen op een basisplaats. Hij lijkt in de pikorde voorbij te zijn gestreefd door zowel Ferran Torres als Ansu Fati. Laatstgenoemde is vleugelaanvaller van beroep, maar speelde in de met 0-1 gewonnen wedstrijd bij Atlético Madrid als valse nummer negen. Dat beviel Xavi goed en dus schreven diverse Spaanse media al dat het experiment waarschijnlijk doorgezet zal worden, zolang Robert Lewandowski en Torres geschorst zijn.