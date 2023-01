Arne Slot laat zich toch verleiden tot uitspraken over Ramiz Zerrouki

Woensdag, 11 januari 2023 om 16:10 • Guy Habets

Ramiz Zerrouki was ook woensdagmiddag onderwerp van gesprek in De Kuip. Na de bekerwedstrijd tussen FC Twente en Telstar (3-1) maakte Jan Steuer, technisch directeur van de Tukkers, bekend dat er definitief een streep gaat door een transfer van de middenvelder. Dat heeft tot teleurstelling geleid bij Feyenoord.

De Rotterdammers wilden Zerrouki graag halen, maar kregen opnieuw nul op rekest uit Enschede. Arne Slot was daar niet blij mee, maar toonde op een persconferentie begrip voor de situatie. ‘’We hadden Zerrouki graag willen hebben. Heel graag. Ik kan binnen Feyenoord niemand iets verwijten, we hebben er alles aan gedaan om hem te halen, maar het moet wel verantwoord zijn’’, vertelt Slot aan het Algemeen Dagblad.

Donderdagavond staat het bekerduel met PEC Zwolle op het programma en daar werd op de persconferentie ook op vooruitgeblikt. De coach van Feyenoord wil niets weten van onderschatting. ‘’Als ik andere spelers opstel, dan is dat omdat ik denk dat ze beter zijn voor dit duel’’, vertelt de Feyenoord-trainer. Ook zal er geen 'bekerkeeper' opdraven tegen PEC, iets wat andere clubs wel doen. ‘’Dat heb ik nooit gedaan. Op dit moment zijn Timon Wellenreuther en Ofir Marciano wel in een fase dat ze wedstrijdritme hebben, omdat ze in de laatste weken van 2022 hebben mogen spelen.’’

Slot toonde zich ook ambitieus. hij vindt dat het tijd is om prijzen te pakken met de Rotterdammers en het bekertoernooi is de eenvoudigste weg daartoe. De laatste keer dat Feyenoord de TOTO KNVB Beker won, was in 2018 en daar kan dit seizoen weer een overwinning in de finale in eigen stadion aan worden toegevoegd. ‘’Maar eerst moeten we PEC uitschakelen, dan zien we verder’’, liet Slot optekenen.