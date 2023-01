Reglementaire 0-3 nederlaag dreigt voor Barcelona na chaotische derby

Woensdag, 11 januari 2023 om 15:43 • Guy Habets • Laatste update: 15:46

De stadsderby van Barcelona tegen Espanyol (1-1) van twee weken geleden krijgt mogelijk nog een staartje. Dat meldt Marca. Naar verluidt heeft Espanyol beroep aangetekend tegen een uitspraak van de Spaanse tuchtcommissie, die bepaalde dat Robert Lewandowski speelgerechtigd was. Als de Pool eigenlijk niet had mogen spelen, zou de uitslag kunnen worden omgezet.

Lewandowski werd tijdens de laatste wedstrijd voor de WK-onderbreking, de uitwedstrijd bij Osasuna (1-2 zege), met rood weggestuurd. De aanvaller kreeg een schorsing van drie wedstrijden aan zijn broek, maar door in hoger beroep te gaan meende Barcelona dat het toch gebruik kon maken van de spits in de stadsderby tegen Espanyol. Volgens Los Pericos had dat echter nooit gemogen, aangezien er pas binnen 24 uur van de aftrap een beslissing kwam over het meespelen van Lewandowski.

Espanyol stelt dat dat te laat is en dat 'verschillende bevoegde instanties' zeggen dat de Pool niet speelgerechtigd had mogen zijn. Daardoor eisen ze nu een reglementaire 0-3 overwinning in het Spotify Camp Nou, terwijl de verhitte derby al met 1-1 gelijk werd gespeeld. Barcelona stelt ondertussen niets fout gedaan te hebben. De rechter zal gaan bepalen welke club gelijk krijgt en welke uitslag de boeken in gaat.

De schorsing van Lewandowski werd overigens na de wedstrijd tegen Espanyol alsnog doorgezet, waardoor hij nu moet toekijken. Dat leverde geen basisplaats op voor Memphis Depay, die zag dat tijdens de wedstrijd bij Atlético Madrid (0-1) van afgelopen zondag gekozen werd voor een variant met Ansu Fati als valse spits. Dat experiment van trainer Xavi pakte goed uit en dus verwachten de Spaanse media dat die opstelling een tijdje gehandhaafd zal worden.