UniBoost: Een quotering van 50.00 voor jouw favoriet in de Manchester Derby!

Woensdag, 11 januari 2023 om 15:09

Zondagmiddag staat de Manchester Derby op het programma in de Premier League. Om 13.30 uur neemt het elftal van Erik ten Hag het in eigen huis op tegen de mannen van Josep Guardiola. Tijdens de laatste editie, in oktober vorig jaar, werd het maar liefst 6-2 voor the Citizens. Kan het in vorm verkerende Manchester United op Old Trafford wel een resultaat boeken? Voor deze prachtige derby heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken.

Erik ten Hag kroonde zich dinsdagavond tot de manager die het snelst na zijn aanstelling twintig zeges heeft kunnen boeken met Manchester United. The Red Devils plaatsten zich in eigen huis voor de halve finale van de EFL Cup door met 3-0 te winnen van Charlton Athletic. Voor Ten Hag betekende dat de achtste overwinning op rij als manager van United, een zeldzame serie die al sinds januari 2019 niet was neergezet bij de club. In competitieverband werden de laatste vier duels in winst omgezet. Bij een zege op City wordt de achterstand op de stadsgenoot verkleind tot één punt.

Zie jij Manchester United zondag van Manchester City winnen? Profiteer van de UniBoost!

Manchester City ging niet bepaald met een goed gevoel de WK-onderbreking in. Op 12 november werd er in de Premier League verrassend met 1-2 verloren van Brentford. In eigen huis volgde er tegen Everton (1-1) op oudjaarsdag een volgende uitglijder. De achterstand op koploper Arsenal bedraagt hierdoor inmiddels al vijf punten. City treedt woensdagavond in de EFL Cup nog aan tegen Southampton. De vraag is of sterspelers Kevin De Bruyne en Erling Braut Haaland in het bekerduel opnieuw rust krijgen. Dat was wel het geval tijdens de 4-0 zege op Chelsea in de FA Cup van afgelopen zondag.

Denk jij dat Manchester City ook op Old Trafford van de equipe van Ten Hag wint? Maak gebruik van de UniBoost!

Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+