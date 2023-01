'Drie clubs azen op de handtekening van overbodige Rick Karsdorp’

Woensdag, 11 januari 2023 om 15:05 • Guy Habets • Laatste update: 15:14

AC Monza, Southampton en Bournemouth hebben interesse om Rick Karsdorp over te nemen van AS Roma, zo meldt transferspecialist Gianluca Di Marzio. De rechtsback komt al een tijdje niet meer voor in de plannen van José Mourinho, die in november nog botste met Karsdorp. Sinds het incident maakte Karsdorp geen minuten meer voor i Giallorossi.

Mourinho stelde na het 1-1 gelijkspel tegen Sassuolo dat zijn ploeg was 'verraden' door de houding van een speler die 'onprofessioneel' was. De Portugees meldde niet om wie het ging, maar al snel werd duidelijk dat dat Karsdorp zou moeten zijn. De Nederlandse rechtsback was zo verbolgen over de uitspraken van zijn trainer, dat hij weigerde om nog op het trainingsveld te verschijnen en sloeg ook de oefenstage van AS Roma in Japan over.

Dat viel niet in goede aarde bij de Italianen, die nog steeds graag van Karsdorp af willen. Monza is het meest concreet voor de diensten van Karsdorp en heeft zelfs al een bod gedaan. Het gaat om een huur met een verplichte optie tot koop als de Noord-Italiaanse club in de Serie A blijft. Op dit moment staat Monza vijftiende, met negen punten boven de degradatiestreep.

De hoge salariskosten van Karsdorp vormen echter een struikelblok. Bij Roma strijkt de drievoudig Oranje international zo’n drie miljoen euro per jaar op. Voor Monza is dat op dit moment niet op te hoesten en dus zal de voormalig Feyenoorder water bij de wijn moeten doen. Premier League-laagvlieger Bournemouth en hekkensluiter Southampton hebben alleen navraag naar de speler gedaan. Eerder werd ook melding gemaakt van interesse van Ajax, maar dat lijkt niet serieus te zijn.