Voormalig target van Ajax flopt weer en lijkt toekomst in Europa te verspelen

Woensdag, 11 januari 2023 om 14:47 • Guy Habets

Diego Lainez lijkt een succesvolle voetballoopbaan in Europa te kunnen vergeten. De Mexicaanse vleugelaanvaller, die in 2019 nog begeerd werd door Ajax, wordt volgens Marca door Real Betis teruggehaald van SC Braga en meteen weer op de transferlijst gezet. Het lijkt er niet op dat er nog een Europese club met hem in zee wil.

In 2019 zaten Ajax en Betis achter Lainez aan, die op dat moment te boek stond als talentvolle aanvaller van Club América. Na een transfersoap koos de Mexicaan voor een overstap naar Spanje en liet hij Ajax, dat ver wilde gaan voor Lainez, zitten. Dat is de Amsterdammers uiteindelijk niet slecht uitgekomen, want de kleine vleugelspeler heeft de afgelopen jaren niet kunnen laten zien waarom Betis veertien miljoen euro voor hem neertelde.

In drie seizoenen in het Estadio Benito Villamarín kwam de Mexicaan tot vijftig wedstrijden, waarvan de meeste als invaller. Deze zomer besloot Betis dan ook om Lainez te verhuren aan SC Braga, maar ook dat werd geen succes. Op 9 oktober speelde hij zijn laatste competitiewedstrijd en de Portugezen gaven deze transferwindow dan ook te kennen dat ze niet meer verder wilden met de rappe aanvaller. Betis gaat naar verluidt dan ook besluiten om Lainez terug te halen en meteen door te verkopen.

Het contract van Lainez loopt tot medio 2025 en dus hoopt de groenwitte club uit Sevilla nog een transfersom voor de speler te kunnen vangen. Vooralsnog is van Europese interesse geen sprake en dus wordt er gehoopt op een Mexicaanse club die het nog in de 22-jarige linkspoot ziet zitten. Van de veertien miljoen euro die in 2019 werd uitgegeven door Betis, lijkt de club weinig meer terug te zien. Op Transfermarkt wordt de waarde van Lainez geschat op zo'n tweeënhalf miljoen euro.