Wolves is woest na missers op Anfield en eist opheldering van de FA

Woensdag, 11 januari 2023 om 14:16 • Guy Habets

Wolverhampton Wanderers eist een verklaring van de Engelse voetbalbond na het FA Cup-duel met Liverpool (2-2) van afgelopen zaterdag. De club voelt zich bestolen nadat een goal in de slotfase werd afgekeurd wegens buitenspel, maar op de beelden weinig te zien was van een eventuele buitenspelsituatie.

Toti Gomes dacht in de 83e minuut voor de 2-3 te zorgen, maar de grensrechter stak zijn vlag in de lucht waardoor het doelpunt niet doorging. De VAR moest lang kijken naar het buitenspelgeval, maar kwam tot dezelfde conclusie als de assistent-scheidsrechter. De camera’s konden niet bewijzen dat de arbitrage ongelijk had. Geen van de TV-hoeken toonden echter aan dat Wolves-speler Matheus Nunes buitenspel stond.

Ook de 2-1 van Mohamed Salah zorgde voor discussie. Toti kreeg zijn hoofd nog tegen de bal, maar via de Portugees viel de bal alsnog voor de voeten van Salah. De sterspeler bleef kalm en plaatste de bal in de linkerhoek: 2-1. Uit de herhaling bleek dat het bewuste balcontact van Toti nog van pas was gekomen, anders was het buitenspel geweest.

Julen Lopetegui was woedend op de arbitrage na de wedstrijd en noemde het een ‘onmogelijke’ en ‘verkeerde’ beslissing. De trainer van the Wolves heeft nu onthuld dat de club de FA over het incident heeft geschreven en wacht op een verklaring van het bestuursorgaan. ‘’Natuurlijk heb ik de beelden op internet gezien. Ik heb mijn mening, we hebben onze klacht naar de FA gestuurd en we wachten op een verklaring. Ik heb na de wedstrijd mijn mening gegeven en nu hebben we onze klacht verzonden, maar het is heel duidelijk dat er iets is gebeurd’’, zei Lopetegui tijdens zijn laatste persconferentie.

Als het doelpunt was goedgekeurd, zou Wolves naar alle waarschijnlijkheid naar de volgende ronde van de FA Cup zijn gegaan. Interessant is dat Liverpool-trainer Jürgen Klopp ook toegaf dat hij dacht dat het doelpunt geldig zou zijn en dat hij verrast was toen het doelpunt werd afgekeurd. Met het gelijkspel hebben the Wolves wel een replay afgedwongen tegen Liverpool, dat op dinsdag 17 januari een bezoek zal brengen aan Wolverhampton.