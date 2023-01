Clubleiding Feyenoord krijgt veeg uit de pan: ‘De Kuip als treurige dierenkooi’

Woensdag, 11 januari 2023 om 14:03 • Laatste update: 14:16

Sjoerd Mossou stelt in zijn column in het Algemeen Dagblad dat het volledig aan de clubleiding van Feyenoord te wijten is dat tijdens de Klassieker tegen Ajax veiligheidsnetten moeten worden geplaatst. Dinsdag werd bekend dat op 22 januari, als de twee rivaliserende clubs het in De Kuip tegen elkaar opnemen, netten moeten voorkomen dat voorwerpen op het veld worden gegooid. Een nieuw dieptepunt in een tendens die al jaren gaande is, stelt Mossou.

Hoe de netten er precies uit komen te zien is nog niet bekend. Daarover is Feyenoord onder meer in gesprek met ESPN, dat de uitzendrechten heeft voor de wedstrijd. De kans bestaat dat door het plaatsen van de netten ook een deel van Vak Z gesloten moet blijven. Mossou noemt het een 'onvermijdelijke maatregel'. "Nadat jaren geleden al alle uitsupporters werden geweerd bij de mooiste en grootste clubwedstrijd van Nederland, wordt de Klassieker almaar meer van zijn charme ontnomen. Bij de Europa League-wedstrijd tegen Lazio werd op 3 november nota bene nog een katheter vol urine op het veld gegooid vanuit het invalidenvak, tussen alle andere rotzooi door."

Dat het zo ver heeft moeten komen, is volgens Mossou volledig te wijten aan nalatigheid bij de clubleiding van Feyenoord. "Hoe meeslepend en fantastisch de Kuip ook kan zijn, de directie van Feyenoord slaagt er al decennialang niet in om zijn eigen kolkende stadion enigszins in toom te houden. Een echt grondig plan daartoe werd nooit waargenomen. Pappen en nathouden was het devies", aldus de columnist. "Het mooiste stadion van Nederland is te vaak een vrijstaat gebleken, waar club, beveiligers en politie nooit echt vat op kregen. Echt grondig ingrijpen durfde de Feyenoord-top vrijwel nooit, sterker nog: het vergrootte soms op koddige wijze zijn eigen problemen."

Doordat Feyenoord jarenlang met de eigen supporters mee heeft gelopen, lijkt er nu geen weg meer terug. De meest besproken man in aanloop naar de Klassieker is Steven Berghuis. De aanvaller maakte deze zomer de gevoelige overstap van Feyenoord naar Ajax en ontving nadien meerdere doodsbedreigingen. "Het is een spagaat die niemand echt durft te doorbreken in Rotterdam. De magie van de Kuip is veelgeroemd, en terecht ook, maar de grenzen werden vaker opgerekt dan echt bewaakt, net zolang tot ze onherroepelijk vervaagden. Het enige wat Feyenoord nog rest is zijn publiek wegstoppen in een reusachtig en treurig soort dierenkooi, óók de voorbeeldige meerderheid. Hopelijk geeft dat te denken."