Spaanse bond spreekt vonnis uit na bizarre judopartij bij Atlético - Barcelona

Woensdag, 11 januari 2023 om 14:01 • Guy Habets • Laatste update: 15:47

Stefan Savic en Ferran Torres mogen de komende twee wedstrijden niet uitkomen voor respectievelijk Atlético Madrid en Barcelona. Na een vechtpartij, die in eerste instantie buiten beeld plaatsvond maar in de herhaling duidelijk te zien was, kregen beide spelers een rode kaart van arbiter José Munuera Montero.

In de extra tijd van de wedstrijd tussen Atlético en Barcelona (0-1) lagen Savic en Torres buiten beeld met elkaar in de clinch, waarna de scheidsrechter niet twijfelde en beide spelers wegstuurde. Spaanse media meldden dat een schorsing tot wel twaalf wedstrijden tot de mogelijkheden behoorde, maar zo ver is het niet gekomen. De Spaanse bond heeft besloten om het tweetal voor twee wedstrijden aan de kant te houden.

Vooral voor Atlético is dat een flinke streep door de rekening, omdat Savic vrijwel altijd speelt. Torres is in Catalonië geen basisspeler, maar ook zijn gemis zal voelbaar zijn voor los Azulgrana. Robert Lewandowski is namelijk ook geschorst en dus slinken de offensieve opties voor trainer Xavi. De kansen van Memphis Depay nemen daarmee wel toe, aangezien hij een van de weinige spitsen in de selectie is die kan spelen in de komende wedstrijden. De international van Oranje wordt echter ook in verband gebracht met een transfer naar Atlético.

Barcelona nam zondag een voorsprong van drie punten op Real Madrid door met 0-1 te winnen in Civitas Metropolitano. Ousmane Dembélé werd matchwinner door in de eerste helft voor het enige doelpunt te zorgen. Zo profiteerde Barcelona optimaal van de uitglijder van Real, dat eerder in het weekeinde met 2-1 van Villarreal verloor. Atlético staat nu vijfde en zal zich richten op het binnenhalen van een Champions League-ticket.