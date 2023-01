Xavi Simons onthult op welke positie hij het liefst speelt bij PSV

Woensdag, 11 januari 2023 om 13:23 • Guy Habets

PSV bekerde dinsdagavond ten koste van Sparta Rotterdam door. De Eindhovenaren waren met 1-2 te sterk voor de Spangenaren, die drie dagen eerder nog een puntje wisten mee te nemen uit het Philips Stadion (0-0). Xavi Simons sprong andermaal in het oog met zijn doelpunt en sprak zich na afloop tegenover het Eindhovens Dagblad uit over zijn favoriete positie.

Na het vertrek van Cody Gakpo naar Liverpool wordt er meer van Simons verwacht bij PSV. Dat liet hij dinsdagavond op Het Kasteel zien met een belangrijk doelpunt. "Ik ben blij voor Cody, maar wij gaan er nu alles aan doen om hier een mooi seizoen te draaien", laat de spelmaker optekenen. "Het liefst speel ik daarbij als aanvallende middenvelder, maar het kan ook elders."

Xavi Simons rondt een heerlijke aanval van PSV af! ??#spapsv pic.twitter.com/LqD6G8Rw35 — ESPN NL (@ESPNnl) January 10, 2023

De negentienjarige dribbelaar speelde tijdens de remise op zaterdagavond een ongelukkige rol en is drie dagen later nog steeds zelfkritisch. "Ik weet dat er af en toe nog een mindere wedstrijd tussen kan zitten, maar de lat ligt voor mezelf hoger", vertelt Simons. "Het is belangrijk om na het WK hier nu goed te presteren en de Xavi-rugtas te vullen."

Simons speelde vorige maand nog op het WK in Qatar, waar hij veel heeft geleerd van zijn ploeggenoten. "Het is mooi hoe ze het doen en dat kan ik meenemen in mijn eigen rugzak", geeft de oud speler van Paris Saint-Germain aan. "Frenkie de Jong, Memphis Depay, Virgil van Dijk, ik kan echt heel veel leren van die mannen. Ik heb dagelijks gezien dat ze honderd procent geven en geen enkel moment hebben om te relaxen."