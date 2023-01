Wout Weghorst baart opzien en laat training van Besiktas bewust schieten

Woensdag, 11 januari 2023 om 12:37 • Guy Habets • Laatste update: 12:39

Wout Weghorst is woensdag niet op de training verschenen bij Besiktas. Volgens Fanatik wil de spits geen enkel risico nemen met het oog op zijn naderende transfer naar Manchester United. Een blessure zou roet in het eten kunnen gooien en dus neemt Weghorst het zekere voor het onzekere.

Het gonst de laatste dagen van de geruchten rond Weghorst, die op weg zou zijn naar Manchester United en in zijn laatste competitiewedstrijd voor Besiktas al afscheid nam van het publiek. De spits zelf sorteert alvast voor op een transfer, want Fanatik en Fabrizio Romano melden dat hij de training heeft overgeslagen om geen risico te lopen op blessures. Weghorst wil koste wat het kost naar Old Trafford en heeft besloten dat hij alles op alles gaat zetten om de overstap te maken. Besiktas heeft nog niet op de afwezigheid van de aanvaller gereageerd.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Weghorst heeft inmiddels wel van de Turkse club groen licht gekregen om de overstap naar Engeland te maken, al heeft men nog wel een voorwaarde gesteld. De huidige nummer vijf van de Turkse Süper Lig is alleen bereid de Nederlander te laten vertrekken als er een gelijkwaardige vervanger gehaald wordt. Het is vooralsnog onbekend of Besiktas al een geschikte kandidaat op het oog heeft.

Weghorst is nog altijd eigendom van Burnley, dat hem na de degradatie van het afgelopen seizoen verhuurde aan Besiktas. In het shirt van Kara Kartallar was hij goed voor acht treffers in zestien officiële duels. United wil Weghorst in de tweede seizoenshelft huren van the Clarets, maar zal dan nog wel een ingewikkelde driehoeksdeal moeten sluiten met zowel Besiktas als Burnley. Het is vooralsnog niet zeker of United ook een optie tot koop wil laten opnemen in het contract.