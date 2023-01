Fans van Den Bosch komen met ludieke ‘zelftest’ voor de clash met Ajax

Woensdag, 11 januari 2023 om 11:59 • Guy Habets • Laatste update: 12:06

Een fansite van FC Den Bosch wil op een bijzondere manier relschoppers uit het stadion houden. Woensdagavond om 21:00 staat het bekerduel met Ajax op het programma en er wordt gevraagd aan supporters om van tevoren een 'zelftest' in te vullen. Die test heeft niets met het coronavirus te maken.

Op fcdbfans.nl wordt getest of supporters wel met een positieve insteek naar De Vliert af zullen reizen. FC Den Bosch, de gemeente en dus ook de supportersvereniging zijn namelijk bang dat er wanordelijkheden plaats zullen vinden. ‘Bij een positieve uitslag graag woensdagavond in zelfisolatie gaan en ver weg blijven van De Vliert', zo valt er te lezen. Middels verschillende vragen worden de supporters 'getest'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Er zijn stellingen als ‘ik kijk er enorm naar uit om woensdag liedjes te zingen over Joden en/of kanker’ en ‘ik ga zelf niet meezingen, maar heb er eigenlijk ook geen probleem mee als andere supporters wat zingen over Joden en/of kanker’ te lezen.. Nadat je de stellingen hebt ingevuld, volgt er een positief of negatief advies over het eventueel bijwonen van de wedstrijd. Bij een positieve test krijg je te lezen dat je maar beter niet naar het stadion kan gaan, zodat de overige aanwezigen gewoon van de wedstrijd kunnen genieten.

Voor het eerst sinds jaren komt er weer een topclub naar Den Bosch. De plaatselijke FC degradeerde in 2005 uit de Eredivisie en bivakkeert sindsdien op het tweede niveau in Nederland. Er is de club veel aan gelegen om positieve reclame te maken voor Den Bosch, zeker na afgelopen vrijdag. Toen werden er tijdens de competitiewedstrijd tegen Jong FC Utrecht al anti-Ajaxliederen te horen en dat zorgde voor veel onrust in en rond De Vliert.