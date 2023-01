Bizarre lijst afwezigen bij Ajax door griepgolf: ook Timber slachtoffer

Woensdag, 11 januari 2023 om 11:32 • Wessel Antes • Laatste update: 11:51

Jurriën Timber komt woensdag zeer waarschijnlijk niet in actie voor Ajax in het bekerduel met FC Den Bosch, zo meldt Voetbal International woensdagochtend. De centrumverdediger is net als veel van zijn collega’s slachtoffer geworden van de griepgolf die heerst in Amsterdam. Daarmee stapelen de problemen zich op voor trainer Alfred Schreuder, die momenteel alleen over een volledig fit keepersbestand beschikt.

Gerónimo Rulli zal in Den Bosch zijn debuut maken voor Ajax, zo liet Schreuder eerder deze week al doorschemeren tijdens een persconferentie. De verwachting is dat Remko Pasveer en Maarten Stekelenburg als wisselkeepers meereizen naar Brabant, waardoor Jay Gorter buiten de selectie valt. Naast Timber ontbreken in de defensie Ahmetcan Kaplan, Youri Regeer en Youri Baas, die allen kampen met een blessure. Jeugdspelers Jorrel Hato en Olivier Aertssen zaten afgelopen zondag al op de bank, toen Ajax in de Eredivisie niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel met NEC in Nijmegen.

Op het middenveld heeft de griepgolf Kenneth Taylor, Steven Berghuis én Mohammed Kudus te pakken gekregen, terwijl ook Florian Grillitsch in de lappenmand zit met een blessure. Taylor was vorige week al ziek en moest tegen NEC noodgedwongen toch meedoen, waardoor zijn lichaam extra herstel nodig heeft. Kian Fitz-Jim start waarschijnlijk in de basis naast Edson Álvarez en Davy Klaassen. Verder verwacht Voetbal International voor deze linie eveneens veel jeugd bij de selectie, waarbij alleen de naam van de zeventienjarige Silvano Vos wordt genoemd.

Voorin mist Ajax Brian Brobbey (schouderblessure) en Steven Bergwijn (griep). Met de ziekte van Kudus is ook het meest logische alternatief voor de spitspositie afwezig, waardoor Lorenzo Lucca als basisspeler zijn kans gaat krijgen. De boomlange Italiaan zal in Den Bosch worden geflankeerd door Francisco Conceição en Dusan Tadic. Hoewel Schreuder woensdagavond veel spelers mist, zullen de Amsterdammers moeten winnen in De Vliert. Zaterdag wacht een duel met FC Twente in de Eredivisie, waarin de druk vanwege de vele onzekerheden en het puntverlies afgelopen weekend ook intens zal zijn.

Vermoedelijke opstelling Ajax: Rulli, Sánchez, Rensch, Bassey, Wijndal; Álvarez, Klaassen, Fitz-Jim; Conceição, Lucca, Tadic.