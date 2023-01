‘Danjuma kan seizoen op huurbasis afmaken in de Premier League’

Woensdag, 11 januari 2023 om 11:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:14

Everton is in de zoektocht naar een aanvallende versterking uitgekomen bij Arnaut Danjuma, meldt Bruno Alemany. Volgens de journalist van Cadena SER hebben de eerste gesprekken inmiddels plaatsgevonden. Danjuma moet voor een halfjaar worden overgenomen op huurbasis, waarbij the Toffees een optie tot koop laten opnemen in het contract. De zesvoudig Oranje-international staat al sinds de zomer van 2021 op de radar bij de club uit Liverpool.

Everton beleeft een belabberd seizoen onder Frank Lampard en staat met slechts vijftien punten uit achttien wedstrijden op een degradatieplek in de Premier League, hetgeen de clubleiding zorgen baart. In de zoektocht naar een aanvallende kwaliteitsimpuls - alleen Wolverhampton Wanderers en Nottingham Forest wisten minder vaak te scoren dan Everton - kwam de club in eerste instantie uit bij Danny Ings. De spits van Aston Villa mag echter niet vertrekken, waardoor de pijlen opnieuw op Danjuma worden gericht.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Alemany spreekt over 'lopende onderhandelingen', waarbij een huurdeal met koopconstructie het meest waarschijnlijk lijkt. Everton verkocht spits Nathan Broadhead dinsdag aan Ipswich Town, een deal waar maximaal 4,5 miljoen euro aan verdiend kan worden. Een andere aanvaller, Tom Cannon, wordt naar verwachting verhuurd aan Preston North End. Het maakt dat the Toffees weer wat ruimte hebben in de financiële huishouding om deze winter iets te doen op de markt. Het is niet bekend welk bedrag Villarreal verlangt voor Danjuma.

Everton begon het seizoen met Dominic Calvert-Lewin als meest vooraanstaande aanvaller, maar zijn blessureregevoeligheid baart de club ernstige zorgen. De 25-jarige centrumspits noteerde dit seizoen pas acht Premier League-wedstrijden, waarvan zes als basisspeler. Daarin wist hij maar één keer het net te vinden. Twee seizoenen geleden kwam hij nog tot zestien competitietreffers. Anthony Gordon en Demarai Gray zijn dit seizoen de meest trefzekere spelers met slechts drie doelpunten. Alex Iwobi, goed voor vijf assists, moet voor de aanvoer zorgen.

Met Danjuma is Everton verzekerd van een speler met Premier League-ervaring. De Nederlander kwam in dienst van Bournemouth veertien keer in actie op het hoogste niveau in Engeland. Daarin wist hij niet te scoren of een assist te geven. Dit seizoen kwam hij namens Villarreal in zeventien wedstrijden in actie in alle competities, waarin hij zes keer trefzeker was. Danjuma moest door blessureleed een deel van het seizoen missen en werd ook niet opgenomen in de WK-selectie van bondscoach Louis van Gaal.