BILD: Feyenoord denkt aan oppikken van clubloze voormalig Duits international

Woensdag, 11 januari 2023 om 10:41 • Wessel Antes

Feyenoord zou interesse hebben in de diensten van routinier Max Kruse, zo meldt het Duitse BILD. De 34-jarige spits zit momenteel zonder club nadat zijn contract eind november werd ontbonden bij VfL Wolfsburg. Volgens de Duitse krant hebben de Rotterdammers nog niet concreet aangeklopt bij Kruse, maar zou de linkspoot wel een relatief goedkope optie kunnen zijn. De Duitser kan ook achter de spitspositie uit de voeten.

Met Santiago Giménez en Danilo heeft trainer Arne Slot al twee gelijkwaardige spitsen achter de hand in Rotterdam-Zuid. Het is onbekend of Feyenoord daadwerkelijk op zoek is naar een nieuwe goaltjesdief, daar de noodzaak meer ligt bij het aantrekken van een centrale verdediger en een controlerende middenvelder. Op die posities raakte de Stadionclub basiskrachten Quinten Timber en Gernot Trauner kwijt aan langdurige blessures.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Kruse wil na zijn contractontbinding bij Wolfsburg graag weer aan de slag op een hoog niveau. Tot dusver heeft de veertienvoudig international van Duitsland (vier doelpunten, zeven assists) nog geen nieuw avontuur kunnen vinden. Kruse zou bij Feyenoord op het lijstje staan, maar wordt ook gelinkt aan een overstap naar diverse Turkse topclubs en de Amerikaanse MLS. 1908.nl meldt dat Feyenoord ‘zeker niet concreet is’, al beweert BILD dat overigens niet in de berichtgeving.

Kruse speelde in zijn carrière maar liefst 307 wedstrijden in de Bundesliga bij clubs als Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, 1. FC Union Berlin, Wolfsburg en Freiburg. Op het hoogste niveau van Duitsland noteerde Kruse 97 treffers, terwijl hij 79 keer fungeerde als aangever. Mocht de spits daadwerkelijk naar Feyenoord vertrekken wordt het zijn tweede buitenlandse avontuur, na een eerder dienstverband bij Fenerbahçe. In het seizoen 2019/20 was Kruse in 23 wedstrijden voor Fener goed voor zeven doelpunten en acht assists.