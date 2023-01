‘Mourinho peinst over alternatief na slecht nieuws over Wijnaldum’

Woensdag, 11 januari 2023 om 10:41 • Laatste update: 12:15

Het herstel van Georginio Wijnaldum verloopt nog niet zoals de middenvelder het zelf graag had gezien. Na zijn zomerse transfer van Paris Saint-Germain naar AS Roma hoopte de Nederlander op veel speelminuten, maar door een gebroken scheenbeen kwam hij tot dusver slechts twaalf luttele minuten in actie voor i Giallorossi. Nog altijd geven de clubartsen geen groen licht voor een rentree.

Wijnaldum siert woensdagochtend de voorpagina van Corriere dello Sport. De sportkrant schrijft dat de 86-voudig Oranje-international afgelopen week in Nederland was voor onderzoeken, maar nog niet mag deelnemen aan de groepstraining. De beenbreuk die hij begin dit seizoen opliep, is nog steeds niet volledig hersteld. In eerste instantie werd ingezet op een rentree in januari, maar dat lijkt nu februari te worden.

Volgens Corriere dello Sport hoopt Mourinho op een spoedig herstel van Wijnaldum. De voormalig trainer van Real Madrid is overtuigd van de kwaliteiten die de Nederlander bezit en ziet hem als belangrijke schakel in zijn elftal. In de Romeinse stad hunkeren de fans weer naar Champions League-voetbal, dat Roma voor het laatst haalde in het seizoen 2018/19. Op dit moment staat Roma zevende in de Serie A.

De medische staf van Roma had goede hoop dat Wijnaldum alweer op het veld zou staan. De club twijfelt nu of het de transfermarkt op moet gaan voor een mogelijke vervanger. Trainer José Mourinho was er vanuit gegaan dat hij kon rekenen op de middenvelder in de tweede seizoenshelft, maar kampt nu met een dun bezette middenlinie. Roma heeft echter weinig te besteden momenteel, waardoor een huurspeler het meest voor de hand ligt.