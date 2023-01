Guardiola heeft ‘belachelijk plan’ om Manchester United te verslaan

Woensdag, 11 januari 2023 om 10:27 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:32

Josep Guardiola zegt dat hij 'belachelijke' plannen overweegt voor de derby van Manchester. Manchester City en Manchester United nemen het zaterdag vanaf 13.30 uur tegen elkaar op. De eerdere ontmoeting dit seizoen liep uit op een doelpuntenfestijn met negen goals, toen de ploeg van Erik ten Hag werd afgedroogd met 6-3. The Mancunians hebben hun goede vorm echter weten te vinden en zetten de laatste acht wedstrijden in winst om, hetgeen Guardiola op scherp zet.

City neemt het woensdagavond in de strijd om de EFL Cup nog eerst op tegen Southampton, maar kon tijdens de afsluitende persconferentie niet om het treffen met United heen. "Ik heb een paar belachelijke ideeën en gedachten", aldus de succescoach, die vervolgens weinig prijs wilde geven. "Maar ik heb hun laatste wedstrijd nog niet gezien. Op basis van hun bekerwedstrijd tegen Charlton Athletic (3-0) ga ik bepalen of ik iets ga veranderen. Ik moet het nog bekijken. Ik ben ook nog niet helemaal zeker van mijn opstelling."

Guardiola was afgelopen zondag met zijn ploeg veel te sterk voor Chelsea in de FA Cup, maar zag zijn elftal vermoeid ogen. Drie dagen eerder was hij op Stamford Bridge ook al te sterk voor de ploeg van Graham Potter. "We kwamen te laat terug en op de training de dag erna zag ik hoe vermoeid sommige spelers waren. Ik heb de voorbereiding daarop aangepast. Ik wil tegen United verschillende spelers die gelijkwaardig zijn met een gemiddeld aantal minuten laten spelen. Dat hangt mede af van hoe de spelers herstellen na Chelsea en Southampton."

Guardiola vindt niet dat Kevin De Bruyne of Erling Braut Haaland per se minuten nodig hebben tegen Southampton om op hun hoogtepunt te zijn tegen United. "Je denkt daar wel over na, maar tegelijkertijd hebben deze spelers de afgelopen jaren veel wedstrijden gespeeld. Als Kevin vier of vijf dagen niet speelt, verliest hij dan iets? Ik denk het niet. Ik denk niet dat het een probleem is als ze acht of negen dagen niet spelen." Zowel De Bruyne als Haaland bleef in het FA Cup-duel met Chelsea negentig minuten op de bank.