Paris Saint-Germain verpulvert record Barcelona met ongekend hoge loonsom

Woensdag, 11 januari 2023 om 09:26 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:57

Nooit eerder gaf een voetbalclub zoveel geld uit aan salarissen als Paris Saint-Germain afgelopen seizoen. In totaal liepen de loonkosten op tot ruim 728 miljoen euro, zo concludeert het Football Benchmark Rapport. De contracten van Lionel Messi, Sergio Ramos en Achraf Hakimi hebben het salarishuis doen ontploffen. Grootverdieners als Kylian Mbappé en Neymar stonden al langer onder contract bij de Franse grootmacht. Het oude record stond op naam van Barcelona in 2019.

Het contracteren van Messi, Ramos en Hakimi leidde voor PSG tot een stijging van 45 procent (!) in de loonuitgaven. Eerstgenoemde verdiende afgelopen seizoen naar verluidt een slordige 29 miljoen euro. Het nieuwste Football Benchmark Rapport stelt dat de loonsom van PSG voor het seizoen 2021/22, waarvan de meest recente cijfers beschikbaar zijn, het hoogste bedrag is dat ooit door een voetbalclub is uitgekeerd aan salarissen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos



Hoogste uitgaven door voetbalclubs aan salarissen (bron: Football Benchmark Rapport)

Positie Club Jaar Bedrag 1 Paris Saint-Germain 2022 €728.000.000 2 Barcelona 2019 €541.900.000 3 Barcelona 2018 €529.100.000 4 Real Madrid 2022 €519.000.000 5 Paris Saint-Germain 2021 €503.200.000 6 Barcelona 2021 €489.600.000 7 Barcelona 2020 €487.100.000 8 Barcelona 2022 €457.200.000 9 Manchester United 2022 €453.400.000 10 Real Madrid 2018 €430.800.000

Kanttekening is dat PSG door de enorme uitgaven een verlies leed van 370 miljoen euro. In september kreeg de Franse topclub een boete van de UEFA van ruim 63 miljoen euro vanwege het overtreden van de Financial Fair Play-regels. Slechts tien miljoen van dat bedrag diende meteen te worden overgemaakt. Het resterende saldo is afhankelijk van het wel of niet behalen van de FFP-doelstellingen voor de komende jaren. Volgens het Football Benchmark Rapport bedroeg de verhouding tussen de personeelskosten en de inkomsten van PSG vorig seizoen 109 procent.

PSG is met zijn uitgaven de nieuwe koploper als het gaat om recordbedragen aan salarissen. Het oude record stond op naam van Barcelona, dat in 2019 ruim 541 miljoen euro uitgaf aan loonkosten. Ook dat had voor een groot deel te maken met de aanwezigheid van Messi. Op de derde plaats is Barcelona (2018, 529 miljoen) eveneens terug te vinden. Plek vier wordt ingenomen door Real Madrid (2022, 519 miljoen). De Koninklijke zag de loonkosten afgelopen seizoen met 28 procent stijgen. Het leidde onder meer tot het winnen van de Champions League, een prijs waar PSG nog altijd op wacht.