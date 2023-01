Ten Hag zet zichzelf definitief op de kaart in Manchester met absolute primeur

Woensdag, 11 januari 2023 om 09:19 • Wessel Antes • Laatste update: 09:32

Erik ten Hag heeft zich dinsdagavond gekroond tot de manager die het snelst na zijn aanstelling twintig zeges heeft kunnen boeken met Manchester United. The Red Devils plaatsten zich in eigen huis voor de halve finale van de EFL Cup door met 3-0 te winnen van Charlton Athletic. Voor Ten Hag betekende dat de achtste overwinning op rij als manager van United, een zeldzame serie die al sinds januari 2019 niet was neergezet bij de club.

Op Old Trafford kwam United dinsdag na 21 minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van Antony, waarna Marcus Rashford zich (pas in blessuretijd) liet gelden door de overige twee treffers te noteren. Toch is Ten Hag tevreden over de afloop van de avond, zo liet hij weten bij BBC Radio. “We hebben de klus geklaard. Ik denk dat we het eerder hadden moeten afmaken, maar uiteindelijk was de halve finale halen het doel vanavond en dat is gelukt. Dus complimenten voor het team.”

The Manchester Evening News beloonde Ten Hag na de wedstrijd met een 7, omdat het volgens de lokale krant vooral aan de spelers lag dat Charlton niet eerder de genadeklap werd toegedeeld. Daarnaast wordt de keuze van Ten Hag om te rouleren een logische genoemd. De manager uit Haaksbergen gunde het zeventienjarige toptalent Kobbie Mainoo een basisdebuut en liet vlak voor tijd Facundo Pellistri debuteren in het shirt van United. Laatstgenoemde gaf de assist bij de bevrijdende 2-0 van Rashford.

Ten Hag staat na 27 duels als manager van United op een gemiddelde van 2,3 punten per wedstrijd. Hij wist twintig duels te winnen, speelde er twee gelijk en ging vijf keer ten onder. In de Premier League staan the Red Devils op de vierde plek, met negen punten achterstand op koploper Arsenal. In de Europa League wacht volgende maand een tussenronde waarin Champions League-afvaller Barcelona de tegenstander is. Ook in de FA Cup doet United nog mee. Op 28 januari volgt een thuisduel met Reading in de vierde ronde van het klassieke bekertoernooi.