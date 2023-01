Rulli debuteert voor Ajax in Den Bosch; Álvarez haakt op laatste moment af

Woensdag, 11 januari 2023 om 19:48 • Wessel Antes • Laatste update: 20:13

Gerónimo Rulli debuteert woensdagavond in het shirt van Ajax, zo blijkt uit de opstelling die trainer Alfred Schreuder zojuist bekend heeft gemaakt. De Argentijnse doelman ziet in het TOTO KNVB Beker-duel met FC Den Bosch een alternatieve verdediging voor zich, gezien het ontbreken van vaste basiskracht Jurriën Timber, die net als Edson Álvarez ontbreekt door ziekte. Owen Wijndal keert terug in de basis bij Ajax, terwijl Francisco Conceição zich opnieuw mag laten zien in Stadion De Vliert.

Na de teleurstellende remise met NEC (1-1) in Nijmegen, kan Ajax zich woensdag herpakken tegen de nummer zestien van de Keuken Kampioen Divisie. Remko Pasveer moet zijn plaats onder de lat afstaan aan debutant Rulli. Vanwege het ontbreken van Timber vormen Devyne Rensch en Calvin Bassey het centrale duo in Den Bosch. Jorge Sánchez is de rechtsback van dienst, terwijl Wijndal zich op de linkerflank mag bewijzen. Zondag was Schreuder op de persconferentie nog kritisch over de prestaties van de linksback, die tegen NEC de hele wedstrijd op de bank zat. “Hij moet meer brengen, dat weet hij zelf ook.”

Op het middenveld kiest Schreuder voor Kenneth Taylor, Davy Klaassen en Kian-Fitz Jim. Vanwege een heersend griepvirus binnen de selectie van Ajax kan de oefenmeester geen beroep doen op middenvelders Steven Berghuis, Mohammed Kudus, Álvarez en Florian Grillitsch. Fitz-Jim, die officieel is overgeheveld naar het eerste elftal, kan zich daardoor opnieuw opmaken voor speelminuten in de hoofdmacht. Tegen NEC viel hij twaalf minuten voor het eindsignaal in en nu is er dus de allereerste basisplaats voor hem.

Voorin kan Schreuder geen beroep doen op Brian Brobbey (schouderblessure) en Steven Bergwijn (griep). Brobbey is een twijfelgeval voor de ontmoeting met FC Twente van zaterdag. Conceição, Lorenzo Lucca, die ook een basisdebuut tegemoet gaat, en Dusan Tadic vormen de frontlinie van Ajax. Eerstgenoemde was tegen NEC nog een van de weinige uitblinkers bij de Amsterdammers. De wedstrijd in Den Bosch staat onder leiding van arbiter Edwin van de Graaf. De aftrap in De Vliert wordt om 21.00 uur genomen en het duel is live te zien op ESPN 1.

Opstelling FC Den Bosch: Van der Steen; Van den Bogert, Halilovic, Ahannach, Van der Heijden; Konings, Verbeek, Van Grunsven; Mulders, Hammouti, Maas

Opstelling Ajax: Rulli, Sánchez, Rensch, Bassey, Wijndal; Taylor, Klaassen, Fitz-Jim; Conceição, Lucca, Tadic.