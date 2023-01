Enzo Fernández geeft met viering eerste doelpunt na WK duidelijk signaal af

Woensdag, 11 januari 2023 om 00:11 • Mart van Mourik

Benfica heeft zich dinsdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Taça de Portugal. Op bezoek bij Varzim, dat zijn competitiewedstrijden afwerkt op het derde profniveau van Portugal, was de ploeg van trainer Roger Schmidt met 0-2 te sterk. Naast Alex Grimaldo was ook WK-winnaar Enzo Fernández trefzeker. Laatstgenoemde vierde zijn doelpunt uitbundig en klopte trots op het logo van Benfica bij het juichen. De afgelopen weken werd er in de internationale media gesproken over een mogelijke breuk tussen de middenvelder en o Glorioso, maar die geruchten lijkt Fernández de kop in te drukken.

Met onder meer David Neres in de basis kwam Benfica al in de vierde speelminuut op een 0-1 voorsprong. Grimaldo leek met zijn snelle openingstreffer een zeer eenvoudige avond in te leiden, maar het duurde tot de 78ste minuut voordat de genadeklap uitgedeeld werd. Na ongelukkig uitverdedigen van Varzim kwam Chiquinho in de gelegenheid om terug te leggen op Fernández, die van circa zeven meter binnenschoot: 0-2. Fernández liep zeer enthousiast naar de cornervlag en klopte meermaals op het logo van Benfica om, zo leek, zijn clubliefde te tonen.

Sinds zijn uitstekende optredens op het WK was Fernández tot dusver een van de hoofdrolspelers in de winterse transfercarrousel. Meerdere internationale media meldden dat met name Chelsea zeer geïnteresseerd was in de diensten van de Argentijnse middenvelder, maar dat Benfica, tot onvrede van Fernández zelf, niet mee zou willen werken aan een transfer. Het bod van 85 miljoen euro van Chelsea werd volgens Fabrizio Romano van tafel geveegd en Benfica zou niet bereid zijn om Fernández voor minder dan 120 miljoen euro te laten gaan.

Fernández had naar verluidt op de laatste dag van 2022 zelf zijn jawoord al gegeven aan Chelsea, dat daardoor de zekerheid had dat de persoonlijke voorwaarden van de Argentijn geen struikelblok zouden vormen. Toch bleef de witte rook uit, ondanks dat the Blues volgens Gianluca Di Marzio bereid waren om een bod van 127 miljoen euro klaar te leggen. De transfermarktexpert sprak begin januari zelfs over een akkoord over de transfersom tussen de twee clubs, al nam Romano die woorden nog niet in de mond.