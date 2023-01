Internazionale stuit meermaals op Buffon (44) en wint pas na verlenging

Dinsdag, 10 januari 2023 om 23:34 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:45

Internazionale heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de Coppa Italia. De Milanezen hadden het bijzonder lastig met Parma, uitkomend in de Serie B. Invaller Stanko Juric zette Parma op schitterende wijze op voorsprong en lange tijd leken de bezoekers de regerend bekerhouder uit te schakelen. Vlak voor tijd maakte Lautaro Martínez er alsnog 1-1 van, waarna Francesco Acerbi Parma-doelman Gianluigi Buffon in de verlenging wist te verschalken: 2-1.

Inter-trainer Simone Inzaghi had een basisplaats in huis voor zowel Stefan de Vrij als Denzel Dumfries. Laatstgenoemde speelde zaterdag nog een ongelukkige hoofdrol in de Serie A tegen AC Monza (2-2), door in blessuretijd de gelijkmaker in eigen doel te koppen. Inter startte verder met onder meer André Onana en Robin Gosens, terwijl ook Martínez, Joaquín Correa en Henrikh Mkhitaryan mochten opdraven. Bij Parma ontbrak Jayden Oosterwolde, die in de belangstelling staat van de Turkse topclub Fenerbahçe. Wel stond de 44-jarige Buffon in de basis van het team van trainer Fabio Pecchia. Het was de eerste wedstrijd sinds 1 oktober voor de Italiaanse legende, die sindsdien aan de kant stond met een hamstringblessure

Inter was in de beginfase nog niet helemaal bij de les. Na een slechte pass van Danilo D'Ambrosio kreeg Franco Vázquez vrije doortocht richting doel, maar zijn schot kon Onana niet verontrusten. Inter had het merendeel van het balbezit, al kwam het lange tijd niet verder dan simpele passes. In de 23e minuut kreeg Inter zijn eerste grote kans van de wedstrijd. Gosens bracht de bal bij Roberto Gagliardini, wiens schot centimeters langs de paal vloog. Tegenvaller voor Parma was het geblesseerd uitvallen van Dennis Man, die zich liet vervangen door Juric.

Het bleek een gedwongen en gouden wissel te zijn van Pecchia. Nadat Correa nog een goede kans onbenut liet, was het Juric die tien minuten na zijn entree voor spektakel zorgde. De Kroaat had een fantastische pegel in huis, waarmee hij Onana kansloos liet: 0-1. De voormalig Ajacied had even later wel een knappe redding in huis op een volley van Adrian Benedyczak. Vlak voor rust ging Stefan de Vrij naar de grond, maar scheidsrechter Alessandro Prontera wilde niet aan een strafschop.

Na rust had Inter het bijzonder lastig met de bezoekers en kwam het sporadisch tot kansen. Lange ballen van de Milanezen sorteerden niet het gewenste effect, terwijl Parma zelf regelmatig gevaarlijk bleek. De defensie van Parma stond als een huis, al zweette het tien minuten voor tijd even toen een omhaal van Martínez net kon worden verwerkt tot hoekschop. In de 88e minuut was het alsnog raak voor de Argentijnse spits. Kristjan Asllani zocht de ingevallen Edin Dzeko, die niet kon worden bereikt. De afvallende bal belandde echter voor de voeten van Martínez, die Buffon met een schot in de bovenhoek kansloos liet: 1-1. Dzeko kreeg in blessuretijd vervolgens een uitgelezen kans om met links de winnende te maken, maar Buffon liet zien nog altijd over snelle reflexen te beschikken.

De gelijke stand betekende dat beide ploegen moesten verlengen en in de eerste helft kreeg Federico Dimarco een schotkans, die ruim naast ging. De middenvelder, die Alessandro Bastoni in de tweede helft afloste, probeerde het even later met een volley. De Italiaan zag die poging echter gekraakt worden. In de 109e minuut brak Inter de ban alsnog. Een voorzet vanaf de linkerkant werd verwerkt door Buffon, maar de sluitpost moest toezien hoe Acerbi de afvallende bal direct richting doel kon koppen. Buffon kwam lengte tekort om de boogbal tegen te houden: 2-1.