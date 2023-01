Rashford blijft maar scoren voor winnend United; ook Newcastle bekert verder

Dinsdag, 10 januari 2023 om 22:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:22

Manchester United en Newcastle United hebben zich woensdagavond geplaatst voor de halve finales van de EFL Cup. De ploeg van Erik ten Hag was in eigen huis door doelpunten van Antony en Marcus Rashford (tweemaal) met 3-0 te sterk voor Charlton Athletic, terwijl Newcastle met 2-0 wist af te rekenen met Leicester City. Tegen wie beide ploegen het in de halve finales zullen opnemen, wordt woensdagavond middels een loting bekend.

Manchester United – Charlton Athletic 3-0

United, waar voormalig Eredivisionisten Lisandro Martínez, Tyrell Malacia en Antony in de basis startten, had in de eerste helft een flink veldoverwicht tegen de nummer twaalf van de League One. Met name Alejandro Garnacho was in de openingsfase dreigend: eerst schoot hij na een goede actie over, waarna hij de bal in de negende minuut na een mooie slalom naast zag gaan. Na ruim twintig minuten was het alsnog raak voor the Red Devils, toen Antony van net buiten het strafschopgebied uithaalde en de bal prachtig in de verre hoek krulde: 1-0. Via Fred was United een kwartier later dicht bij de tweede treffer, maar zijn vrije trap belandde op de paal.

Nadat Antony na een kleine tien minuten in de tweede helft naast had geschoten, ging de dominantie van de thuisploeg wat liggen. Charlton ging op zoek naar de gelijkmaker, maar tot echt grote kansen leidde dat niet. Vijf minuten voor tijd was het toch weer United dat gevaarlijk werd: Christian Eriksen schoot, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Charlton-doelman Ashley Maynard-Brewer. In de blessuretijd werd het duel alsnog beslist, toen invaller Rashford voor de 2-0 (op aangeven van debutant Facundo Pellistri) en 3-0 tekende.

???????? ???? ?????? ??

Manchester United plaatst zich voor de halve finale van de Carabao Cup! ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/mWRZcaq2Jf — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) January 10, 2023

Newcastle United – Leicester City 2-0

Het was een klein wonder dat Newcastle, met Sven Botman in de basis, niet tot scoren kwam in de eerste helft. Met name Sean Longstaff kreeg een aantal goede mogelijkheden op de openingstreffer, maar ook Bruno Guimarães en Callum Wilson mochten het zichzelf aanrekenen dat het bij rust nog 0-0 stond. In de zestigste minuut, een kwartier nadat Joelinton met een van richting veranderd schot de paal had geraakt, was het wel raak voor de thuisploeg. Leicester verdedigde matig uit, de bal kwam terecht hij Dan Burn en de linksback schoof raak: 1-0. Ruim tien minuten later besliste Joelinton het duel, door na een mooie pass van Miguel Almirón voor de 2-0 te tekenen. Dat was ook de eindstand, waardoor the Magpies zich voor het eerst sinds 1976 plaatsten voor de halve finales van de EFL Cup.