Joël Drommel compenseert grote blunder met wereldredding in de slotminuut

Dinsdag, 10 januari 2023 om 22:56 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:10

PSV heeft zich geplaatst voor de achtste finales van de TOTO KNVB Beker. De Eindhovenaren genoten halverwege een comfortabele 0-2 voorsprong, maar in de tweede helft bracht doelman Joël Drommel zijn ploeg aan het wankelen na een zwak optreden bij de treffer van Sparta Rotterdam. In de slotminuut van de wedstrijd maakte de sluitpost zijn fout goed door PSV met een fraaie redding op de been te houden: 1-2. Xavi Simons en Noni Madueke verzorgden de Eindhovense doelpuntenproductie; Arno Verschueren scoorde namens Sparta.

Trainer Ruud van Nistelrooij besloot zijn ploeg op drie posities te wijzigen ten opzichte van het Eredivisie-duel met Sparta van afgelopen weekend (0-0). Eerder dit seizoen had de keuzeheer al aangekondigd dat Drommel alle bekerwedstrijden zou gaan keepen en hij verraste dus niet door Walter Benítez rust te geven. Achterin moest Armando Obispo plaatsmaken voor André Ramalho, terwijl Joey Veerman op het middenveld vervangen werd door Érick Gutiérrez. Sparta-trainer Maurice Steijn hield vast aan dezelfde elf namen.

Beide teams legden een uiterst stroeve openingsfase op de mat. Aan weerszijden slaagde men er niet in om een doorbraak te forceren en de eerste serieuze kans van de wedstrijd werd pas genoteerd in de 35ste speelminuut. Die mogelijkheid leverde direct de openingstreffer op. Gutiérrez gaf de bal na een vlotte combinatie met Luuk de Jong mee aan Simons, die van binnen het zestienmetergebied al glijdend succesvol uithaalde: 0-1.

Anwar El Ghazi kreeg enkele minuten na het doelpunt een reusachtige kans op de 0-2. De vleugelspits werd de zestien ingestuurd door De Jong, maar doelman Nick Olij voorkwam met een fraaie redding dat El Ghazi van dichtbij scoorde. Op slag van het rustsignaal verdubbelde PSV de voordelige marge alsnog. Madueke dribbelde vanaf de rechterkant naar binnen, waarna zijn schot via het been van Bart Vriends plotseling binnenviel: 0-2.

In de openingsfase van de tweede helft controleerde PSV de wedstrijd en leek er geen vuiltje aan de lucht voor de Eindhovenaren. Toch bracht Sparta de spanning na een uur spelen terug in het duel. Drommel tastte volledig mis na een voorzet vanaf de linkerkant, waardoor de bal voor de voeten van Verschueren belandde. Laatstgenoemde zette met een bekeken boogbal de aansluitingstreffer op het scorebord: 1-2. Tien minuten later hoopte invaller Koki Saito de gelijkmaker aan te tekenen met een geplaatst schot, maar zijn poging ging rakelings over.

In de slotfase van de wedstrijd nam de amusementswaarde verder toe en werden de ruimtes op het veld groter. Olij hield zijn ploeg nog enkele keren op de been door onder meer kansrijke pogingen van Simons en invaller Guus Til in de kiem te smoren. Hoewel het tot de laatste minuut spannend bleef, werd de ban niet meer gebroken. In de slotseconde had Drommel nog een uitstekende redding in huis op een schot van Tobias Lauritsen.