ADO bekert dankzij Severina verder; ook De Graafschap maakt geen fout

Dinsdag, 10 januari 2023 om 22:08 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:15

ADO Den Haag heeft de achtste finale van het KNVB Bekertoernooi gehaald. De ploeg van trainer Dick Advocaat zegevierde met 1-3 bij Kozakken Boys dankzij een dubbelslag van Xander Severina. De Graafschap had ondertussen weinig moeite met HV & CV Quick (1-4), waardoor de Superboeren zich net als ADO mogen melden bij de laatste zestien van het bekertoernooi.

Kozakken Boys - ADO Den Haag 1-3

Nadat Luuk Koopmans een poging van de thuisploeg tot corner moest verwerken, kwamen de Hagenaars beter in de wedstrijd en moest een schot van Denzell Hall aan de andere kant gekeerd worden. Severina wist de score na ruim een halfuur wel te openen. De middenvelder ontving de bal aan de rechterkant van het strafschopgebied, draaide naar links en zag zijn poging schitterend in de kruising belanden: 0-1.

Kozakken Boys kreeg vervolgens wel de kans om op gelijke hoogte te komen via een strafschop, nadat Finn van Breemen een overtreding beging. Lars Hutten ging achter de bal staan, maar zag zijn poging hoog overvliegen. Na rust ging ADO door en kwam het via wederom Severina op 0-2, na een goede voorbereidende actie van Amir Absalem. Via Kaj Ramsteijn werd het nog wel 1-2, maar verder dan dat kwam de thuisploeg niet. Wel kreeg Daniel Mendes Da Silva in de slotfase rood, na een harde overtreding op ADO-aanvaller Joël Zwarts. In minuut 90+8 maakten de bezoekers een einde aan alle onzekerheid. Zwarts ging alleen op doelman Bryan Janssen af en maakte geen fout: 1-3.

HV & CV Quick - De Graafschap 1-4

Het duurde slechts twee minuten voordat De Graafschap op voorsprong kwam. Een voorzet van Camiel Neghli kwam op het hoofd terecht van Siem de Jong, die zijn kopbal in het doel zag verdwijnen: 0-1. De Superboeren domineerden en kwamen via Robin Schouten terecht op 0-2. De rechtsback mocht ongehinderd dribbelen richting het strafschopgebied en plaatste het leer vervolgens koelbloeding in de verre hoek. Toch stond het luttele minuten later alweer 1-2.

Een hoekschop van de thuisploeg leek op niets uit te draaien, totdat Lennaert Massar de bal ontving aan de rechterkant van de zestien. Met links vond hij de verre hoek op fraaie wijze: 1-2. Basar Önal verhoogde de marge echter alweer naar twee, toen hij de bal ontving vanaf de rechterkant en met zijn wreef het doel vond: 1-3. Na rust gooide De Graafschap het duel in het slot. Neghli was wederom belangrijk met een assist, waarmee hij Philp Brittijn bereikte: 1-4.