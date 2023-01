Zaakwaarnemer bevestigt Servische interesse in vaste kracht FC Twente

Dinsdag, 10 januari 2023 om 21:19 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 21:34

Joshua Brenet staat in de belangstelling van Rode Ster Belgrado. Eerder meldde het Servische Mozzartsport dat, en de zaakwaarnemer van Brenet heeft het inmiddels tegenover Twente Insite bevestigd. Het is echter de vraag of de 28-jarige rechtsback de overstap gaat maken, daar Brenet volgens zijn belangenbehartiger niet per se wil vertrekken uit Enschede.

“Het klopt, ze willen hem graag hebben”, reageert zaakwaarnemer Ugur Zevfi in gesprek met Twente Insite op de berichten dat Rode Ster Belgrado achter Brenet aan zit. Daarbij maakt hij wel direct een kanttekening. “Joshua zit gewoon goed bij FC Twente en hoeft niet weg.” Brenet en Twente hebben de afspraak dat hij komende zomer voor een bepaald bedrag mag vertrekken.

Om alvast op een vertrek van de in Kerkrade geboren Brenet vooruit te lopen, versterkte Twente zich deze transferperiode met Alfons Sampsted. De 24-jarige IJslander kwam over van het Noorse FK Bodø/Glimt en tekende een contract tot medio 2026. Sampsted begon zowel in het Eredivisie-duel met FC Emmen (2-0 winst) van vrijdagavond als in de TOTO KNVB Bekerwedstrijd tegen Telstar (3-1 winst) dinsdagavond in de basis bij Twente.

Brenet kon die duels juist nog niet de volledige negentig minuten in actie komen, daar hij op de weg terug is van een liesblessure. Die liep hij op in de Eredivisie-wedstrijd tegen Go Ahead Eagles (1-1) begin november en hield hem twee maanden aan de kant. Brenet staat sinds januari 2022 onder contract bij Twente, waar hij tot dusver in 31 officiële duels tot zes treffers en drie assists kwam.

Streuer reageert op eventueel vertrek Brenet

Technisch directeur van FC Twente Jan Streuer heeft na afloop van het TOTO KNVB Bekerduel van Twente met Telstar voor de camera van ESPN gereageerd op de Servische belangstelling in Brenet. "Die vertrekt niet meer", was Streuer duidelijk. "We gaan geen spelers meer verkopen. We willen meespelen, het gaat lekker en we gaan kijken waar het schip strandt. Zo ver als het kampioenschap denken we niet, maar in voetbal weet je het nooit."