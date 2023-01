Schreuder heeft slecht nieuws over Brobbey; Rulli staat voor Ajax-debuut

Dinsdag, 10 januari 2023 om 19:49 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:50

Brian Brobbey moet woensdag het duel in de TOTO KNVB Beker met FC Den Bosch hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan, zo meldt Ajax-trainer Alfred Schreuder via de clubkanalen van de Amsterdammers. Volgens de oefenmeester kan de spits na zijn opgelopen schouderblessure nog niet trainen, waardoor zijn deelname uiterst onwaarschijnlijk is. Gerónimo Rulli, de nieuwe doelman van Ajax, zal vermoedelijk wel in de basiself verschijnen.

"De blessure van Brobbey ziet er niet goed uit", laat Schreuder weten. "Hij kan nog niet trainen, dus ik denk dat de wedstrijd tegen Den Bosch te vroeg komt." Brobbey moest zich in de uitwedstrijd tegen NEC (1-1) laten vervangen, nadat hij bij een duel verkeerd op zijn schouder terechtkwam. De spits werd vervangen door Lorenzo Lucca, die niet kon voorkomen dat de Amsterdammers zonder puntenverlies huiswaarts keerden. Tegenover De Telegraaf ging Schreuder dieper in op de afwezigheid van Brobbey. "Dat moeten we woensdagochtend bekijken, maar ik denk dat de wedstrijd tegen FC Den Bosch te vroeg komt. Het is realistisch dat hij er niet bij is."

Ajax kon in Nijmegen ook al niet beschikken over Steven Bergwijn, Mohammed Kudus en Steven Berghuis. Volgens Schreuder zullen zij ook niet aanwezig zijn in Den Bosch. "Er heerst nog een griepvirus bij ons", stelt de trainer. "We verwachten niet dat er nieuwe spelers fit zijn voor de wedstrijd tegen Den Bosch." Dat zou betekenen dat de kans groot is dat Francisco Conceição, die zondag uitblonk tegen NEC, wederom in de basis zal starten. "We hebben niet heel veel keuzes en gaan zo sterk mogelijk starten", laat Schreuder weten tegenover De Telegraaf. "Wij moeten dezelfde frisheid aan de dag brengen als tegen NEC en goed zijn aan de bal. De beker is een grote prijs en daar moeten we met z’n allen voor gaan. Dat zijn we ook aan onze stand verplicht.”

Gerónimo Rulli

Rulli zal woensdag vermoedelijk zijn debuut maken voor Ajax. De Argentijn, die als tweede doelman van Argentinië wereldkampioen werd, maakt een goede indruk op Schreuder. "Hij is speelgerechtigd en de kans is aanwezig dat hij gaat spelen. De doelman maakt een goede indruk. Hij is fanatiek, atletisch, snel en kan goed meevoetballen. Een uitstekende keeper voor ons. Het is mooi om te zien dat hij zich direct mengt." De sluitpost kwam deze transferwindow voor maximaal tien miljoen euro over van Villarreal.