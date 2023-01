Unibet: een odd van 15.00 (!) voor een stunt bij de rentree van Messi!

Woensdag, 11 januari 2023 om 07:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 07:12

Lionel Messi staat voor zijn rentree bij Paris Saint-Germain. De Argentijnse wereldkampioen kreeg extra rust van trainer Christophe Galtier na het voor hem zo succesvol verlopen WK in Qatar. Voor PSG staat de ontmoeting met de dolende hekkensluiter Angers SC op het programma. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op het duel in het Parc des Princes.

Zonder Messi en Neymar ging PSG onlangs enigszins verrassend onderuit tegen RC Lens: 3-1. In het Franse bekertoernooi werd afgelopen vrijdag wel met 1-3 gewonnen van Châteauroux. Met de teruggekeerde Messi en de weer fitte Neymar wacht nu het karwei tegen Angers. Kylian Mbappé, die met Frankrijk de WK-finale dus verloor ondanks een hattrick, hoeft woensdagavond niet op te draven van Galtier.

Voor Angers begint de situatie in de Ligue 1 steeds nijpender te worden. De hekkensluiter verloor de laatste negen wedstrijden in competitieverband. Aan de eerste zeventien duels hield men slechts acht punten over. Angers boekte pas twee overwinningen en heeft een doelsaldo van -21. Een bezoek aan het oppermachtige PSG is bepaald niet waar de degradatiekandidaat op zit te wachten, maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit, ook niet in het Franse voetbal.

Mbappé is met dertien treffers voorlopig de topscorer in de Ligue 1. De superster ontbreekt woensdagavond echter, waardoor achtervolger Neymar (elf doelpunten) goede zaken kan doen in het topscorersklassement. Daarnaast is het natuurlijk wachten op de eerste treffer van Messi namens PSG in 2023. De thuiswedstrijd van de koploper uit Parijs begint woensdagavond om 21.00 uur.

