Transfer Weghorst naar Man United plots dichtbij: Besiktas stelt één voorwaarde

Dinsdag, 10 januari 2023 om 19:17 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:32

Manchester United heeft een mondeling akkoord bereikt met Wout Weghorst over een transfer, zo meldt Fabrizio Romano dinsdagavond. De transfermarktexpert weet bovendien dat the Red Devils bereid zijn om een bedrag van drie miljoen euro als compensatie te betalen aan Besiktas, waar de spits tot het einde van huidig seizoen onder contract staat. Weghorst wordt gehuurd van Burnley.

Weghorst heeft inmiddels ook van Besiktas groen licht gekregen om de overstap naar Engeland te maken, al heeft men nog wel een voorwaarde gesteld. De huidige nummer vijf van de Turkse Süper Lig is alleen bereid de Nederlander te laten vertrekken als er een gelijkwaardige vervanger gehaald wordt. Het is vooralsnog onbekend of Besiktas al een geschikte kandidaat op het oog heeft.

Afgelopen zaterdag leek de dertigjarige spits al een voorschot te nemen op een vertrek bij Besiktas door de supporters tijdens het competitieduel met Kasimpasa (2-1) te bedanken. De Nederlander nam de 2-0 voor zijn rekening en kuste vervolgens het logo van Besiktas op zijn shirt. De aanvaller uit Borne maakte met zijn handen een gebaar van een hartje en leek zich te verontschuldigen. Ook was te zien dat hij 'Bye, bye!' riep.

Weghorst is nog altijd eigendom van Burnley, dat hem afgelopen zomer verhuurde aan Besiktas. In het shirt van Kara Kartallar was hij goed voor acht treffers in zestien officiële duels. United wil Weghorst in de tweede seizoenshelft huren van the Clarets, maar zal dan nog wel een ingewikkelde driehoeksdeal moeten sluiten met zowel Besiktas als Burnley. Het is vooralsnog niet zeker of United ook een optie tot koop wil laten opnemen in het contract.