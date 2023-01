Gerrard wekt interesse van WK-ganger en kan aan de slag als bondscoach

Dinsdag, 10 januari 2023 om 18:59 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:28

Steven Gerrard is in beeld om Czeslaw Michniewicz op te volgens als bondscoach van Polen, zo melden verschillende media uit dat land. Laatstgenoemde werd na het WK ontslagen, ondanks dat hij zijn ploeg naar de achtste finale loodste. Gerrard is sinds zijn ontslag bij Aston Villa clubloos en volgens het Poolse medium Meczyki heeft de nationale voetbalbond PZPN enkele dagen geleden al contact opgenomen met Gerrard.

Hoewel Michniewicz Polen voor het eerst sinds 1986 naar de knock-outfase van een WK leidde, kwam zijn ontslag niet geheel onverwacht. In de achtste finale bleek Frankrijk veel te sterk (3-1) en na afloop beklaagde sterspeler Robert Lewandowski zich over het verdedigende systeem dat Michniewicz hanteerde. "We hebben nog een lange weg te gaan en natuurlijk moeten we genieten van het spel. Als we aanvallen, of in ieder geval proberen aan te vallen, is het een ander verhaal. Maar als we verdedigend spelen, is er geen plezier." De PZPN motiveerde het ontslag van Michniewicz korte tijd later door te stellen dat het 'het imago en het vertrouwen van de fans terug wil winnen'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Gerrard begon zijn trainerscarrière bij de Onder 18 van Liverpool, waarna Rangers hem een kans bood op het hoogste niveau. In Glasgow wist de oud-middenvelder een prijs te winnen: het kampioenschap in het seizoen 2020/21. Daarmee hielden the Gers titelconcurrent en aartsrivaal Celtic af van hun tiende kampioenschap op rij. Bovendien bleef Rangers het gehele seizoen ongeslagen; een prestatie die alleen Celtic wist te evenaren in het seizoen 2016/17.

In november 2021 trok Gerrard, tot woede van Rangers-fans, naar Aston Villa. Het Premier League-avontuur van Stevie G bleek echter een flop. De manager werd na elf maanden in Birmingham ontslagen, nadat hij het seizoen 2022/23 startte met slechts twee overwinningen in twaalf wedstrijden. In zijn tijd bij the Villains werkte Gerrard samen met Pools internationals Matty Cash en Jan Bednarek, wat een eventueel dienstverband bij Polen zou kunnen vergemakkelijken.