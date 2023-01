Go Ahead Eagles-aanvoerder Bas Kuipers staat na val maanden aan de kant

Dinsdag, 10 januari 2023 om 18:09 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:10

Go Ahead Eagles moet het maanden stellen zonder Bas Kuipers, zo maakt de club uit Deventer wereldkundig via de officiële kanalen. De aanvoerder van Kowet kwam in het duel met Fortuna Sittard (0-2 winst) op ongelukkige wijze op zijn elleboog terecht en onderzoek heeft nu uitgewezen dat de Kuipers maanden aan de kant staat. De verdediger moet worden geopereerd aan zijn kwetsuur.

Kuipers werd na afloop van de wedstrijd in Limburg naar het ziekenhuis gebracht, waar uit onderzoek is gebleken dat de verdediger meerdere maanden nodig heeft om te herstellen. De Stentor wist zaterdag te melden dat er geen breuken waren waar te nemen op de MRI-scan, maar desondanks moet Kuipers maanden toekijken. De mandekker was in de wedstrijd tegen Fortuna nog verantwoordelijk voor de openingstreffer. In de 72e minuut sloeg het lot toe, toen hij na een duel met voormalig Go Ahead-aanvaller Iñigo Córdoba kermend naar de grond ging.

Ook Bobby Adekanye, die de andere treffer tegen Fortuna voor zijn rekening nam, moest het veld voortijdig verlaten. De spits lijkt echter niets ernstigs te mankeren. "Ik was teleurgesteld dat ik wéér kramp kreeg", liet de aanvaller zaterdag weten bij de NOS. "Ik voelde me lekker en train heel veel om zulke dingen achter me te laten. Maar helaas was het weer raak. Uiteindelijk ben ik heel trots op wat de jongens vandaag (zaterdag, red.) hebben geleverd." De spits, die Fortuna-doelman-Ivor Pandur met een fraai stiftje verschalkte, is naar alle waarschijnlijkheid weer beschikbaar voor het duel in de TOTO KNVB Beker van donderdag bij Heracles Almelo.

Go Ahead is aan een bijzonder knappe reeks bezig. Na de winst van zaterdag is de ploeg van trainer René Hake al tien wedstrijden op rij ongeslagen in de Eredivisie (vier keer winst, zes keer gelijkspel). De oefenmeester gaf in gesprek met de NOS zaterdag al aan dat de eerste voortekenen over de blessure van Kuipers niet positief waren. "Het is afwachten. Het leek niet goed. Hij is voor onderzoek naar het ziekenhuis."