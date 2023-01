Atlético Madrid komt uit bij Memphis Depay als vervanger voor João Félix

Dinsdag, 10 januari 2023 om 16:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:10

Memphis Depay verkast mogelijk naar Atlético Madrid, zo weet transfermarktexpert Fabrizio Romano dinsdag te melden. Volgens de Italiaanse journalist hebben de Madrilenen zich bij Barcelona gemeld voor Memphis en zal er deze week onderhandeld worden. De aanvaller van het Nederlands elftal moet in de Spaanse hoofdstad de opvolger worden van João Félix, die volgens Romano zonder koopoptie op huurbasis naar Chelsea verkast. Atlético staart zich echter niet blind op Memphis, daar de club ook aan andere opties denkt.

In Barcelona lijkt er hoe dan ook geen toekomst voor Memphis te zijn. Trainer Xavi maakte in het competitieduel van zondag tegen uitgerekend Atlético (0-1 winst) geen gebruik van de Oranje-spits, ondanks de afwezigheid van Robert Lewandowski. De oefenmeester stelde het aanvalsduo Ousmane Dembélé - Ansu Fati op en dat experiment bleek een succes. Niet alleen werd er een belangrijke zege geboekt in het Estádio Wanda Metropolitano, ook waren de Spaanse media te spreken over het aanvallende experiment van Xavi. De Spaanse media verwachten dat Xavi door de afwezigheid van Lewandowski, die wegens een schorsing nog twee duels moet missen, vasthoudt aan zijn nieuwe, tijdelijke aanval.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Catalaanse krant Sport wist begin januari te melden dat Memphis niet blij is met de houding van Barcelona. De club wil meewerken aan een winters vertrek van de Oranje-international, maar wel op eigen voorwaarden. Zo zou Memphis, die tot medio 2023 vastligt in Spotify Camp Nou, transfervrij weg mogen als hij zijn recht op het salaris van het laatste half jaar laat schieten. De aanvaller uit Moordrecht heeft in de gaten dat hij in het restant van het seizoen niet hoeft te rekenen op veel speeltijd, maar heeft ook geen zin om tegen de voorwaarden van de club te vertrekken.

Mogelijk komt er deze week nog verandering in de uitzichtloze situatie van Memphis in Barcelona. Nadat eerder Newcastle United, Manchester United, Juventus, AS Roma, Arsenal en Chelsea al aan de voormalig PSV'er werden gelinkt, lijkt Atlético nu de meest concrete gegadigde te zijn. Los Rojiblancos nemen afscheid van Félix, die voor zijn huurtransfer naar Chelsea nog wel zijn contract zal verlengen tot medio 2027. Hoewel dat nieuws nog door de clubs bevestigd moet worden, lijkt het een kwestie van tijd te zijn voordat er een vacature ontstaat in de voorhoede van Atlético. Bij de ploeg van trainer Diego Simeone zou Memphis concurrentie ondervinden van onder meer Antoine Griezmann, Álvaro Morata en Ángel Correa.