Ten Hag spaart sterren voor derby op zaterdag; Martínez en Malacia spelen wél

Dinsdag, 10 januari 2023 om 20:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:38

Erik ten Hag heeft zijn opstelling voor de kwartfinale van de EFL Cup tegen Charlton Athletic bekendgemaakt. De oefenmeester van Manchester United heeft wederom een basisplaats in huis voor Tyrell Malacia. De Nederlandse linksback start daardoor voor de vijfde keer in de laatste zes wedstrijden in de basis. Ten Hag laat Lisandro Martínez eveneens starten. De Argentijn werd met zijn land wereldkampioen en keerde daardoor later dan andere WK-gangers terug. Het is voor de voormalig Ajacied dan ook zijn eerste basisplaats sinds dat WK.

Doelman David de Gea heeft rust gekregen. Ten Hag kiest daardoor voor Tom Heaton tussen de palen. De verdediging wordt gevormd door Diogo Dalot, Harry Maguire, Martínez en Malacia. Net als De Gea krijgt ook Luke Shaw rust. De linksback, die de laatste weken opereert als linker centrale verdediger, wordt fit gehouden voor de kraker in de Premier League tegen Manchester City op zaterdag.

Op het middenveld moeten the Red Devils het stellen zonder Bruno Fernandes. De Portugese smaakmaker is na zijn late gele kaart in de vorige ronde regen Burnley (2-0 winst) geschorst. Donny van de Beek, die normaliter in aanmerking zou komen als zijn vervanger, is geblesseerd. Daarom opteert Ten Hag voor Kobbie Mainoo als aanvallende middenvelder. De Engelsman wordt in zijn rug gesteund door Scott McTominay en Fred. De voorhoede wordt gevormd door Antony, Alejandro Garnacho en Anthony Elanga. Onder meer Marcus Rashford en Anthony Martial krijgen rust.

United bereikte de kwartfinale van het toernooi door naast Burnley ook af te rekenen met Aston Villa (4-2). Charlton wist af te rekenen met QPR (2-1), Walsall (0-1), Stevenage (1-2) en Brighton & Hove Albion (1-0). Het is de eerste keer sinds 2007 dat beide ploegen elkaar treffen. Mocht United de halve finale halen, dan zou dat voor de derde keer in de laatste vier seizoenen zijn. De wedstrijd begint om 21.00 uur Nederlandse tijd en wordt uitgezonden op Viaplay.

Opstelling Manchester United: Heaton; Dalot, Maguire, Martínez, Malacia; McTominay, Mainoo, Fred; Antony, Garnacho, Elanga.

Opstelling Charlton Athletic: Maynard-Brewer; Clare, Inniss, Ness, Sessegnon; Dobson, Morgan, Fraser; Rak-Sakyi, Leaburn, Blackett-Taylor.