Van Nistelrooij wijzigt basiself voor tweede ontmoeting met Sparta in vier dagen

Dinsdag, 10 januari 2023 om 19:49 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 20:07

Ruud van Nistelrooij heeft zijn opstelling voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker tegen Sparta Rotterdam bekendgemaakt. Afgelopen zaterdag bleef PSV in competitieverband tegen de Kasteelheren nog verrassend op een 0-0 gelijkspel steken. Van Nistelrooij heeft ervoor gekozen om zijn basiself deels te wijzigen: Joël Drommel, Érick Gutiérrez en André Ramalho mogen zich vanaf het eerste fluitsignaal laten zien.

Van Nistelrooij kondigde daags voor het bekerduel met Sparta al aan dat Drommel in Rotterdam onder de lat bij PSV zal staan. De trainer liet tevens weten dat de 26-jarige sluitpost het gehele bekertoernooi het doel van de Eindhovenaren gaat verdedigen. Drommel speelde dit seizoen pas één officiële wedstrijd voor PSV, dat was het duel met Bodø/Glimt in november. De defensie van PSV wordt gecompleteerd door Jordan Teze, Ramalho, Jarrad Branthwaite en Philipp Max.

Ook in de middelste linie voert Van Nistelrooij een wijziging door. Het middenveld wordt gevormd door Gutiérrez, die Joey Veerman vervangt, Ibrahim Sangaré en Xavi Simons. In het doelpuntloze gelijkspel met Sparta van zaterdagavond verving Anwar El Ghazi de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo voorin. De vleugelaanvaller krijgt opnieuw het vertrouwen van Van Nistelrooij, die ook een basisplaats heeft ingeruimd voor Noni Madueke en Luuk de Jong.

De laatste keer dat PSV en Sparta tegenover elkaar stonden in de KNVB Beker was in oktober 2016. Alex Pastoor zorgde toen als trainer van Sparta voor een daverende stunt door PSV in de tweede ronde uit te schakelen. Bart Vriends, die momenteel nog steeds onder contract staat bij de Spartanen, was destijds verantwoordelijk voor de openingstreffer bij een 3-1 zege. De ploeg van Steijn bleef afgelopen zaterdag in competitieverband vrij eenvoudig overeind tegen PSV en zal opnieuw voor een verrassing in de beker willen zorgen. Het duel op Het Kasteel vangt om 21.00 uur aan en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük.

Opstelling Sparta: Olij; Sambo, Vriends, Auassar, Micha Pinto; Verschueren, Van Mullem, Kitolano; Mijnans, Lauritsen, Van Crooij.

Opstelling PSV: Drommel; Teze, Ramalho, Branthwaite, Max; Sangaré, Gutiérrez, Simons; Madueke, De Jong, El Ghazi.