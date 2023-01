Sheraldo Becker slaat interesse uit de Premier League af: ‘Ik blijf hier’

Dinsdag, 10 januari 2023 om 15:58 • Paul Jeursen • Laatste update: 16:04

Sheraldo Becker legt de sluimerende interesse van Nottingham Forest naast zich neer. De aanvaller van 1. FC Union Berlin maakt een zeer goed seizoen door in de Bundesliga, maar heeft zich hardop uitgesproken over zijn nabije toekomst. Een eventueel vertrek naar Engeland is volgens hem niet aan de orde.

De 27-jarige aanvaller is dit seizoen op dreef in de Duitse hoofdstad. In 23 wedstrijden was hij zeven keer trefzeker. Vier keer bereidde hij een doelpunt voor. Mede dankzij zijn productiviteit staat Union Berlin op een keurige vijfde plaats en is het vol in de race voor een plek die aan het einde van het seizoen recht geeft op een ticket voor de Champions League. In de Europa League was hij ook trefzeker en in februari staat er een tweeluik met zijn oude club Ajax op het programma.

Premier League promovendus Nottingham Forest zou interesse hebben getoond in Becker. De promovendus investeerde al tientallen miljoenen euro’s, maar vecht dit seizoen om lijfsbehoud. Ondanks de interesse blijft Becker in Berlijn. “Ik heb een contract, ik blijf”, zo tekende BILD op uit zijn mond. De aanvaller is wel realistisch en weet hoe de voetbalwereld werkt. “Je weet nooit wat er in de toekomst kan gebeuren, maar mijn focus ligt op dit moment volledig op Union. En als ik blijf, zal ik voor de club ook alles geven. Iedere wedstrijd en iedere training.”

De Engelse belangstelling zorgde eveneens voor veel privé-berichten, vooral van ex-ploeggenoten. Zo liet de Nigeriaanse aanvaller Taiwo Awoniyi, die afgelopen zomer van Union naar Forest verkaste, al wat van zich horen. “Veel vrienden stuurden me screenshots van de berichten. En natuurlijk heb ik Taiwo gesproken. Hij bekijkt ook het nieuws. We hadden het hier (in Berlijn, red.) al gezellig samen, maar ik zei hem dat ik niets heb gehoord.”

Op 16 en 23 februari speelt Union in de Europa League tegen Ajax. De Duitsers werden tweede in Groep D van de Europa League, achter Union Sint-Gillis en zijn zodoende veroordeeld tot de tussenronde.