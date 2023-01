‘Diego Simeone houdt het na meer dan elf jaar in Madrid voor gezien’

Dinsdag, 10 januari 2023 om 14:24 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:32

Diego Simeone is bezig aan zijn laatste maanden in dienst van Atlético Madrid, zo meldt El Chiringuito TV. De Argentijn is al sinds december 2011 de trainer van los Rojiblancos en heeft zijn beslissing om te stoppen naar verluidt al bij de Madrileense clubleiding bekendgemaakt. Simeone heeft nog een contract tot medio 2024 in de Spaanse hoofdstad.

Simeone is sinds zijn aanstelling ruim elf jaar geleden niet meer weg te denken bij Atlético. Middels onverschrokken vechtvoetbal boekte hij veel successen met zijn ploegen, ondanks de hegemonie van Barcelona en Real Madrid. Met Atlético reikte hij tot twee keer toe tot de Champions League-finale waarin grote broer Real Madrid, in zowel seizoen 2013/14 als in 2015/16, te sterk bleek. Wel won hij twee keer de Europa League (in 2011/12 en 2017/18), de Spaanse Super Cup en de UEFA Super Cup. Kroon op het werk is het winnen van het landskampioenschap in Spanje in het seizoen 2020/21.

?? EXCLUSIVA de @pacogcaridad ?? ?? "?????????????? ???? ??????????????´ ???? ???? ???????????? la temporada que viene"?? ?? "Ya le ha dicho a Gil Marín que se marcha en verano..." pic.twitter.com/9NL2VRdIRQ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 9, 2023

Simeone zou het tijd vinden dat er een frisse wind gaat waaien bij Atlético en heeft voorzitter Miguel Ángel Gil Marín laten weten na dit seizoen op te stappen. Op dit moment bedraagt de achterstand op koploper Barcelona maar liefst veertien punten, dus een landskampioenschap lijkt onhaalbaar. In Groep B van De Champions League werd Atlético laatste achter FC Porto, Club Brugge en Bayer Leverkusen, waardoor de club na de winterstop niet meer Europees actief is.

Mocht de Argentijn vertrekken dan verliest LaLiga zijn langstzittende coach. Met een dienstverband van meer dan elf jaar blijft hij Jagoba Arrasate van Osasuna en Imanol Alguacil van Real Sociedad (beiden bijna vier jaar) ver voor. Simeone zit zelfs langer bij zijn huidige werkgever dan de trainers van Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad en Real Betis bij elkaar opgeteld. In totaal zat Simeone tot nu toe 606 keer op de bank bij Atlético en daarvan werden er 354 duels in winst omgezet.