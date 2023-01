Elftal van de Week: periodekampioen PEC Zwolle levert twee spelers af

Dinsdag, 10 januari 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:01

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. Afgelopen vrijdag werd de negentiende speelronde afgewerkt. PEC Zwolle wist in eigen huis de tweede periodetitel te pakken. De ploeg van trainer Dick Schreuder won zelf in de slotfase met 3-2 van Almere City, terwijl Heracles Almelo in de absolute blessuretijd een zeker lijkende overwinning uit handen gaf bij Jong AZ (1-1).

Het doel wordt deze week verdedigd door Liam Bossin. De goalie van FC Dordrecht verloor weliswaar met 0-1 in eigen huis van ADO Den Haag. Hij behoedde zijn ploeg met zeven reddingen, het hoogste aantal van alle keepers deze speelronde, echter voor een grotere nederlaag. Naast de periodetitel voor PEC en de eerste zege van Dick Advocaat als trainer van ADO, sprong ook de 1-4 zege van hekkensluiter Jong FC Utrecht op FC Den Bosch in het oog. De ruime overwinning leverde zowel Yannick Leliendal (assist) als Derensili Sanches Fernandes (twee goals) een plekje in het Elftal van de Week op.

Uitgelicht:

Bij PEC Zwolle waren Thomas van den Belt en Davy van den Berg - beiden goed voor een treffer - de grote uitblinkers. De 21-jarige Van den Belt was tijdens de zege op Almere City de speler met de meeste schoten (5), passes (75) en balveroveringen (14). Bram van Vlerken viel in positieve zin op bij Helmond Sport. Hij maakte vrijdagavond zijn eerste doelpunt in de Keuken Kampioen Divisie sinds 10 oktober 2021, toen namens Almere City. Tijdens het 1-1 gelijkspel tegen VVV-Venlo was de rechtsback de speler met de meeste gewonnen duels (10) en meeste vrije trappen mee (3) aan Helmondse zijde.

Elftal van de Week: Bossin (FC Dordrecht); Van Vlerken (Helmond Sport, Fortes (De Graafschap), Dammers (Willem II), Leliendal (Jong FC Utrecht); Van den Belt (PEC Zwolle), Souren (MVV Maastricht), Van den Berg (PEC Zwolle), Sanches Fernandes (Jong FC Utrecht), Van der Sande (NAC), Rottier (FC Eindhoven).

*Jong Utrecht - Jong AZ (0-2) van maandagavond was een inhaalduel uit de achttiende speelronde.