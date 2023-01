Belgische bond heeft sollicitaties binnen: ‘interessante namen’ melden zich

Dinsdag, 10 januari 2023 om 12:39 • Paul Jeursen • Laatste update: 12:41

Enkele ‘interessante namen’, waaronder Hervé Renard, hebben gesolliciteerd op de vacature als bondscoach van België. Dat meldt Het Nieuwsblad dinsdag. Ook Andrea Pirlo is geïnteresseerd in de job volgens Het Laatste Nieuws. Op maandag 9 januari om 23.59 uur verstreek de deadline voor sollicitanten om zich kandidaat te stellen voor het bondscoachschap van de Rode Duivels. Vanaf vrijdag zullen de eerste contacten met de kandidaten worden gelegd.

Voor het aanstellen van een nieuwe oefenmeester zette de Belgische bond eerder al een heuse taskforce op. Twaalf dagen na België’s uitschakeling op het WK, zette de bond een vacature uit voor een nieuwe bondscoach. De nieuwe trainer moet een ‘serial winner zijn, internationale ervaring hebben en een peoplemanager en een tactisch expert zijn’. Geïnteresseerden hadden tot afgelopen maandagnacht de tijd om te reageren. Ook wil de KBVB een technisch directeur aanstellen. Mocht die persoon mee willen bepalen wie de nieuwe bondscoach wordt is daar wel haast bij, want vrijdag worden de eerste kandidaten benaderd.

De taskforce wordt gevormd door Peter Bossaert (CEO KBVB), KBVB-bestuurders Sven Jaecques (sportief directeur Royal Antwerp), Pierre Locht (CEO Standard Luik) en Bart Verhaeghe (voorzitter Club Brugge). Zij bekijken dinsdag de ingestuurde cv’s en zullen vrijdag in een vergadering beslissen welke potentiële bondscoaches worden benaderd. “Er zijn heel veel kandidaten binnengekomen en daar zitten enkele heel interessante bij”, zo valt te lezen in Het Nieuwsblad. Bekend is onder meer dat de Fransman Hervé Renard heeft gesolliciteerd.

De huidige bondscoach van Saudi-Arabië was met dat land actief op het WK in Qatar. In de eerste groepswedstrijd versloegen zij de latere wereldkampioen Argentinië met 2-1. De tweede ronde werd uiteindelijk niet gehaald. De sollicitatie van Renard is bijzonder te noemen, daar hij nog een contract voor drie jaar heeft in de Golfstaat. Naar eigen zeggen kan hij onder die verbintenis uit. Renard is vooral bekend van zijn dienstverbanden in Afrika. Hij stond aan het roer bij Ghana, Zambia, Angola, Algerije, Marokko en Ivoorkust.

Weinig animo

Enkele Rode Duivels,waaronder Romelu Lukaku, Toby Alderweireld en Loïs Openda, pleitten eerder al om Thierry Henry, de assistent van Roberto Martínez aan te stellen en dus te promoveren tot bondscoach. De taskforce wilde echter afwachten of Henry zich zelf aanmeldde. Volgens Het Nieuwsblad is er weinig animo om de 123-voudig Frans international hoofdcoach te maken. Henry fungeerde sinds 2021 als rechterhand van de inmiddels bij Portugal aangestelde Martínez.

Ook de naam van Michel Preud’homme is gevallen, zowel voor de functie van bondscoach als die van technisch directeur. Preud’homme heeft echter geen kandidatuur ingestuurd. Henry daarentegen liet informeel weten dat hij de job wel ziet zitten. Ook Pirlo zou geïnteresseerd zijn. Of hij aan de eerdergenoemde eisen voldoet is nog maar de vraag. “Een term als ‘serial winner’ past niet bij zijn trainerscarrière tot nu toe, na een mislukte passage bij Juventus en een grijs seizoen in Turkije. Een groot contrast met zijn palmares als speler, dat wel”, aldus Het Laatste Nieuws.