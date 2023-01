‘Chelsea ziet Moukoko voor de neus weggekaapt worden met megasalaris’

Dinsdag, 10 januari 2023 om 11:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:08

De strijd om de handtekening van Youssoufa Moukoko lijkt zijn hoogtepunt te bereiken. Het achttienjarige toptalent weigert nog altijd zijn contract te verlengen bij Borussia Dortmund, waardoor Newcastle United heeft besloten om toe te slaan. The Magpies zijn in gesprek met Moukoko over een zomerse transfer, zo meldt de Evening Standard. De aanvaller moet bij het steenrijke Newcastle, dat Chelsea aftroeft, zo'n 150.000 pond per week gaan verdienen.

Dortmund is al geruime tijd bezig om het nog half jaar lopende contract van Moukoko te verlengen. De aanvaller weigert echter in te gaan op de aanbiedingen en kan rekenen op belangstelling van verschillende Europese topclubs. Chelsea leek de beste papieren te hebben, maar volgens de Evening Standard gaat Newcastle er met de diensten van de Duitser vandoor. Waar Dortmund moeite heeft om te voldoen aan de looneisen van het talent, draaien the Magpies hun hand niet om voor het kostenplaatje.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De huidige nummer drie van de Premier League wil Moukoko komende zomer transfervrij overnemen en hem een weeksalaris aanbieden van 170.000 euro. De door Saudi-Arabië geleide club mikt op kwalificatie voor de Champions League en het aantrekken van transfervrije spelers maakt onderdeel uit van hun strategie om te voldoen aan de Financial Fair Play-regels. De nieuwe eigenaren van Chelsea willen op hun beurt investeren in jonge toptalenten. The Blues lijken op korte termijn de beschikking te krijgen over João Félix.

Dortmund pikte de destijds elfjarige Moukoko in 2016 op bij FC Sankt Pauli. Na verschillende jeugdteams van die Borussen te hebben doorlopen, maakte hij in 2020 zijn Bundesliga-debuut. Moukoko was destijds met een leeftijd van zestien jaar en een dag de jongste debutant ooit op het hoogste niveau in Duitsland. Inmiddels staat de teller op 59 officiële duels in het eerste elftal van Dortmund, waarin de tweevoudig Duits international elf keer trefzeker was. Dit seizoen staat de teller op zes Bundesliga-treffers in veertien optredens.