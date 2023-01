‘Ronaldo gaat als WK-ambassadeur nog eens honderden miljoenen opstrijken’

Dinsdag, 10 januari 2023 om 11:25 • Paul Jeursen • Laatste update: 11:33

Het zeer lucratieve contract dat Cristiano Ronaldo bij Al-Nassr heeft getekend, bevat een clausule waardoor hij officieel ambassadeur wordt voor het Saudische WK-bid. Dat meldt persbureau AFP. Het Arabische land wil het WK van 2030 organiseren en de Portugees moet hierbij een belangrijke rol vervullen. Uiteraard krijgt Ronaldo daar wel een genereuze vergoeding voor. Naar verluidt strijkt hij 200 miljoen euro extra op als uithangbord.

Saudi-Arabië wil het eindtoernooi in 2030 organiseren en tast hiervoor diep in de buidel. Door de transfer van Ronaldo naar Al-Nassr denkt het land een perfect boegbeeld te hebben gevonden om het land te promoten. De Golfstaat moet na Qatar het tweede Arabische land worden waar een wereldkampioenschap voetbal plaatsvindt. Spanje en uitgerekend Portugal dingen ook mee om het mondiale eindtoernooi te organiseren.

Als speler van Al-Nassr verdient Ronaldo gedurende zijn contractperiode al tweehonderd miljoen euro. De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman wil dat salaris verdubbelen en hem belonen met nog eens 200 miljoen euro indien het WK naar het land gehaald wordt, zo melden persbureau AFP. Pikant genoeg werd Ronaldo’s eeuwige rivaal Lionel Messi in een eerder stadium ook al door de Saudi’s als ambassadeur voor het WK-bid aangetrokken.

Het debuut van Ronaldo in het shirt van Al-Nassr laat voorlopig op zich wachten. De Portugees had nog twee wedstrijden schorsing openstaan uit zijn tijd bij Manchester United. Eén daarvan, de wedstrijd tegen Al-Ta’ee, heeft hij uitgezeten. De eerste mogelijkheid om te spelen is waarschijnlijk de thuiswedstrijd tegen Al-Ettifaq op zondag 22 januari. De presentatie van de Portugese sterspeler was met 28.000 kaarten volledig uitverkocht. Ook het duel met Al-Ta’ee kon rekenen op een uitverkocht huis, maar de mensen die daar een kaartje voor hadden gekocht moesten dus worden teleurgesteld.