Drievoudig landskampioen Isimat-Mirin verrast en keert terug in de Eredivisie

Dinsdag, 10 januari 2023 om 10:28 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:45

Vitesse gaat zich op korte termijn versterken met Nicolas Isimat-Mirin. Dat melden bronnen aan het Eindhovens Dagblad en de Gelderlander. De verdediger komt daarmee voor een hereniging met Phillip Cocu te staan, die sinds september de scepter zwaait bij Vitesse. Cocu en Isimat werkten eerder samen bij PSV, waar de Fransman drie keer landskampioen werd.

Isimat werd geliefd onder de PSV-supporters vanwege zijn energieke uitstraling en uitspraken van bepaalde woorden. Zo noemde hij PSV tijdens een kampioensfeest eens Peesjevee, waar later een podcast naar vernoemd is, en leidde een fragment van hem in gesprek met Jan Joost van Gangelen, waarin hij het woord 'snikheet' probeerde uit te spreken, tot hilariteit. Het leverde hem een cultstatus op. Onlangs zei hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad al niet uit uit te sluiten ooit terug te keren in de Eredivisie.

De Fransman kwam vorig seizoen tot 28 wedstrijden op het hoogste niveau in Amerika, waar hij speelde voor Sporting Kansas City. Het meerendeel van de wedstrijden was hij basisspeler. Isimat vertrok in 2019 bij PSV en kwam vervolgens via Besiktas en Toulouse in de MLS terecht. Tussen 2015 en 2019 kwam Isimat tot 130 optredens voor PSV. In het seizoen 2015/16 wist hij met de Eindhovenaren de achtste finale van de Champions League te halen. In 2015, 2016 en 2018 werd hij met de Eindhovenaren kampioen van de Eredivisie.

Isimat is een oude bekende van Cocu. De mandekker vocht in het seizoen 2016/17 samen met nieuwkomer Daniel Schwaab om een basisplaats. Cocu wisselde dat jaar een paar keer van voorkeur, maar verkoos meestal de Fransman. Een jaar later vormden de twee een vast centraal duo. Isimat werd dat jaar voor de derde keer landskampioen, maar verloor zijn basisplaats bij de aanstelling van Mark van Bommel. In januari 2019 tekende hij vervolgens een contract tot medio 2022 bij Besiktas, dat hem tussentijds verhuurde aan Toulouse.