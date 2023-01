Grote vraagtekens bij aankoopbeleid Feyenoord: ‘Vreemdelingenlegioen’

Dinsdag, 10 januari 2023 om 09:58 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:10

Bas van Noortwijk is van mening dat Feyenoord er goed aan zou doen om meer Nederlandse spelers aan te trekken. Volgens de voormalig teammanager van de Rotterdammers zitten er tegenwoordig 'wel heel veel internationale spelers' in de selectie. Volgens Van Noortwijk is het niet nodig om spelers van buitenaf te halen als je iemand als Marouan Azarkan binnen de eigen gelederen hebt.

Van Noortwijk was jarenlang actief als doelman op de Nederlandse velden en speelde voor Willem II, SVV, Sparta Rotterdam en FC Utrecht, alvorens hij in 2007 aan de slag ging als teammanager van Feyenoord. Hij maakte onder meer een landstitel mee en twee keer de TOTO KNVB Beker. Na afloop van het seizoen 2020/21 zwaaide Van Noortwijk af. Waar hij eerder al zijn ongenoegen uitte over zijn samenwerking met Gertjan Verbeek, kraakt hij nu het aankoopbeleid van Feyenoord.

"Ik kan me er wel iets bij voorstellen dat Slot de voorkeur geeft aan Nederlands sprekende spelers", stelt Van Noortwijk bij FC Rijnmond als de transfer van Ramiz Zerrouki ter sprake komt. "Ik ken nog heel weinig spelers, vind het een beetje een vreemdelingenlegioen worden. Ik denk dat dat iets is waar Feyenoord in de toekomst naar moet kijken. Het is nou wel heel erg internationaal. De mensen in Rotterdam willen graag een Rotterdams team zien."

Volgens Van Noortwijk kan Feyenoord het dichter bij huis zoeken. "Ik weet dat prestaties voorop staan. Als je kampioen wordt maakt het niet uit dat je veertig buitenlanders hebt. Maar zo'n Azarkan doet het toch niet zo slecht bij Excelsior? Hij is notabene eigendom van Feyenoord. Als ik dan naar alle andere spelers kijk bij Feyenoord... Moet je ze daarvoor dan van ver halen? Daar heb ik mijn twijfels over. Azarkan staat nog tot 2024 onder contract, ik zou hem volgend jaar een echte kans geven."