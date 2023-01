‘Ergste gebeurtenissen ooit in het Australische voetbal’ leiden tot recordboete

Dinsdag, 10 januari 2023 om 10:51 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:55

Melbourne Victory heeft een recordboete van 550.000 Australische dollars (ruim 350.000 euro) gekregen voor supportersgeweld en andere wanordelijkheden. Tijdens de derby met stadgenoot en koploper Melbourne City liep het op 17 december vorig jaar compleet uit de hand. Supporters gooiden met vuurwerk, betraden het veld en vielen de keeper van Melbourne City aan. De doelman kreeg een metalen emmer met zand in zijn gezicht gegooid en liep een hersenschudding op.

De boete is de hoogste ooit in het Australische betaalde voetbal. Naast de financiële straf heeft Melbourne Victory ook een voorwaardelijke straf opgelegd gekregen van tien punten in mindering. Daarvoor geldt een proeftijd van drie jaar. Aangezien de club met slechts tien punten de voorlaatste plek inneemt in de Australië’s hoogste divisie, de A-League, ziet de toekomst er voor de Big V niet rooskleurig uit. Ook mag de club de rest van het seizoen geen supporters meer meenemen naar uitwedstrijden.

The @aleaguemen Melbourne Derby at AAMI Park has been suspended after @MelbourneCity goalkeeper Thomas Glover was left with a bloodied face after a bin was thrown at his head following a pitch invasion. pic.twitter.com/QxwvU8VaJO — 10 News First (@10NewsFirst) December 17, 2022

De straffen zijn het gevolg van een enorme veldinvasie van Victory-supporters tijdens de wedstrijd tegen stadgenoot Melbourne City. Een grote groep relschoppers stormde het veld op en viel spelers aan. City-doelman Tom Glover kreeg een metalen emmer met zand in het gezicht gegooid en liep daarbij, naast een bloedende wond, ook een hersenschudding op. Ook de scheidsrechter en een cameraman raakten gewond.

Directeur James Johnson van de Australische voetbalbond FA vindt de gebeurtenissen ‘de ergste die het Australische voetbal ooit heeft meegemaakt’. “Football Australia heeft vastgesteld dat Melbourne Victory door het onvergeeflijke gedrag van vele individuen onze regels en voorschriften ernstig heeft overtreden. De sancties die we hebben opgelegd zijn de zwaarste in het bestaan van de A-League. Deze sancties weerspiegelen onze wens om dit gedrag, en degenen die het in stand houden, uit onze sport te verwijderen”, zo zei hij.

Naar aanleiding van de ongeregeldheden kregen zeventien supporters een stadionverbod opgelegd. Voor drie van hen is dit een levenslang verbod. Het duel werd na de veldbestorming bij een 1-0 voorsprong van Melbourne City gestaakt. De FA liet weten dat de wedstrijd in april zal worden uitgespeeld. Melbourne Victory bezet momenteel de voorlaatste plaats in de hoogste Australische competitie. Aartsrivaal Melbourne City gaat aan kop met 25 punten uit tien wedstrijden. De voorsprong op achtervolger Central Coast Mariners, dat een wedstrijd meer speelde, bedraagt zes punten.