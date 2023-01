Jayden Braaf maakt zich ‘onmogelijk’ en mag alweer vertrekken bij Dortmund

Dinsdag, 10 januari 2023 om 09:22 • Paul Jeursen • Laatste update: 10:09

Een half jaar na zijn komst bij Borussia Dortmund mag Jayden Braaf alweer vertrekken. Volgens verschillende Duitse media heeft de aanvaller zichzelf in korte tijd onmogelijk gemaakt en wordt zijn houding gelaakt. De voormalig jeugdspeler van Ajax en PSV kwam afgelopen zomer over van Manchester City, maar speelde nog geen minuut voor die Borussen. Hij speelde wel zeven wedstrijden voor de reserves, die uitkomen in de Dritte Liga, maar scoorde daarin niet.

Manchester City nam Braaf in 2018 op zestienjarige leeftijd over van PSV. De Engelsen verhuurden hem in 2021 een paar maanden aan Udinese, waar hij vier Serie A-wedstrijden speelde en één keer scoorde. Tot een uiteindelijke doorbraak bij the Citizens kwam het echter nooit. In Engeland kwam hij enkel uit voor de jeugdteams van City. Afgelopen zomer maakte Braaf de transfervrije overstap naar Dortmund. Ook hier kon de Amsterdammer tot op heden geen potten breken en mag hij nu alweer vertrekken.

Volgens Kicker en Ruhr Nachrichten stelde Braaf teleur in de wedstrijden voor de reserves van Dortmund, die in Dritte Liga uitkomen. De spits vond in geen van de zeven wedstrijden het net. Dat Dortmund nu al van Braaf af wil, komt vooral door zijn gedrag buiten de lijnen. Hij lapt met regelmaat de regels aan zijn laars, kwam meerdere keren te laat en schaadde met zijn gedrag het teamproces. Hetgeen zou hebben geleid tot een vertrouwensbreuk met een vroegtijdig vertrek tot gevolg.

Braafs gedrag tijdens een trainingskamp in het Turkse Belek was de spreekwoordelijke druppel. Volgens Kicker maakte hij een lusteloze en arrogante indruk. Tijdens het oefenduel met MTK Boedapest (6-0) moest hij dan ook vanaf de zijlijn toekijken. Volgens het tijdschrift is het uitgesloten dat Braaf nog in actie komt voor het tweede elftal en een doorbraak naar de hoofdmacht is al helemaal een utopie. Een vertrek, al dat niet tijdelijk, is de enige optie. Volgens transferexpert Fabrizio Romano hebben Hellas Verona en zijn oude club Udinese interesse getoond. Het contract van Braaf loopt bij Dortmund nog tot medio 2025.