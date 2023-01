Handenwrijvend VVV wacht flink bedrag door transfer Giakoumakis

Dinsdag, 10 januari 2023 om 08:48 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:17

De kans is groot dat Giorgos Giakoumakis deze winter vertrek bij Celtic. De aanvaller staat volgens Fabrizio Romano in de belangstelling van clubs uit de Verenigde Staten en Japan. Ook Sampdoria hengelt naar de diensten van de voormalig spits van VVV-Venlo. In Limburg zullen ze de biedingenoorlog rond Giakoumakis met bovengemiddelde interesse volgen, daar de club uit de Keuken Kampioen Divisie in 2021 een doorverkooppercentage opnam in het contract van de Griek.

Schotse media schrijven dat liefst zes clubs in een biedingenoorlog verwikkeld zijn geraakt om de diensten van de aanvalsleider. Giakoumakis maakte in de zomer van 2021 voor 2,5 miljoen euro de overstap van VVV naar Celtic, maar moet nu een veelvoud opleveren: negen miljoen euro. Het Japanse Urawa Red Diamonds lijkt de race momenteel te leiden, terwijl ook Samdoria steeds concreter wordt. De nummer voorlaatst van de Serie A strijdt tegen degradatie en is gebaat bij een kwaliteitsimpuls, maar hikt vooralsnog tegen de hoge vraagprijs aan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Italianen bekijken de mogelijkheid om Giakoumakis eerst voor een halfjaar te huren, om hem in de zomer definitief over te nemen indien lijfsbehoud kan worden bewerkstelligd. De Griek heeft nog een contract tot medio 2026 bij Celtic, maar zou zijn ongenoegen hebben geuit over zijn salaris. Een afgewezen aanbod voor een contractverlenging hebben beide partijen ertoe gebracht om deze maand afscheid van elkaar te nemen, zo klinkt het. Urawa Diamonds, dat financieel gesteund wordt door Mitsubishi, heeft geen enkele moeite om de gevraagde transfersom op tafel te leggen.

Giakoumakis komt met zijn negen miljoen euro niet in de buurt van de recordtransfers van Celtic. Die eer valt nog altijd ten deel aan Kieran Tierney, die voor 27 miljoen euro de overstap maakte naar Arsenal. Ook Moussa Dembélé (22 miljoen naar Olympique Lyon), Odsonne Edouard (voor 16 miljoen naar Crystal Palace) en Kristoffer Ajer (voor 16 miljoen naar Brentford) brachten meer geld in het laatje. Virgil van Dijk, die in de zomer van 2015 voor een slordige zestien miljoen euro de overstap maakte naar Southampton, completeert de top vijf van duurste uitgaande transfers.

Giakoumakis oogstte bekendheid in Nederland met zijn topscorerstitel in de Eredivisie in 2020/21. De spits was namens VVV 26 keer trefzeker en hield Donyell Malen (19 goals) op ruime achterstand. In dienst van Celtic kwam hij in anderhalf jaar tot 56 officiële wedstrijden, waarin hij 25 keer wist te scoren en twee keer als aangever fungeerde. VVV heeft naar verluidt een doorverkooppercentage van vijftien procent weten te bedingen, wat bij een bedrag van negen miljoen euro neerkomt op 1,35 miljoen euro. In Venlo volgen ze de biedingenoorlog dan ook met wrijvende handen.