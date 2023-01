Recordinternational Lloris vindt het mooi geweest en stopt bij Franse ploeg

Dinsdag, 10 januari 2023 om 08:22 • Paul Jeursen • Laatste update: 08:22

Hugo Lloris stopt als international van Frankrijk. Hij speelde 145 interlands voor zijn land en is daarmee recordinternational. De verloren WK-finale tegen Argentinië (3-3, 4-2 na strafschoppen) was zijn laatste wedstrijd voor les Bleus. Lloris maakte op 19 november 2008 in een vriendschappelijk treffen tegen Uruguay (0-0) zijn interlanddebuut en stond veertien jaar onder de lat bij Frankrijk. Tijdens die periode werd hij onder meer wereldkampioen en won hij met Frankrijk de Nations League.

Tijdens het WK in Qatar evenaarde Lloris de vorige Franse recordinternational, Lilian Thuram. De verdediger kwam 142 keer uit voor Frankrijk. De teller van Lloris stopt uiteindelijk na 145 wedstrijden. In november 2008 maakte hij als speler van Olympique Lyon zijn interlanddebuut onder de toenmalig bondscoach Raymond Domenech. Daarvoor was hij al enkele keren opgeroepen, maar speelde nog geen officiële wedstrijd. Steve Mandanda was toentertijd de nummer één. Uiteindelijk werd Lloris de eerste keus en stond hij tussen 2010 en 2022 bijna onafgebroken tussen de palen voor zijn land.

Lloris was voor Frankrijk actief op de WK’s van 2010, 2014, 2018 en 2022. In 2012, 2016 en 2020 was hij eerste keus op het Europees kampioenschap. Het zal even duren voordat Lloris’ record zal worden verbroken. Achtervolgers Lilian Thuram (142) en nummer Thierry Henry (123) zijn al lang en breed gestopt. Olivier Giroud (120) en Antoine Griezmann (117) zijn nog wel actief, waarbij gezegd moet worden dat eerstgenoemde met 36 jaar al flink op leeftijd is.

In een interview met L’Équipe zei Lloris op zijn top te willen stoppen als international. In de verloren WK-finale in Qatar wist hij in de beslissende strafschoppenserie geen van de Argentijnse penalty's tegen te houden. In 2018 in Rusland werd hij wel wereldkampioen met zijn land. In de finale werd Kroatië met 4-2 verslagen. In 2021 won Lloris met Frankrijk het toernooi om de Nations League na een 2-1 overwinning op Spanje. In 2016 op het EK in eigen land haalde Frankrijk de finale, maar verloor het met 1-0 van Portugal.

Bondscoach Didier Deschamps was een van de eersten die op het nieuws reageerde middels een persbericht. “Hugo heeft besloten met pensioen te gaan terwijl hij nog op de top van zijn kunnen is. Hij informeerde mij een paar dagen geleden. We moeten zijn beslissing respecteren, ook al was er nog steeds plek voor hem in ons team geweest. Hij is een zeer grote drijvende kracht geweest van het Franse team en ik maak een diepe buiging voor hem”, zo viel te lezen. “Hugo is een opmerkelijk persoon op menselijk vlak. Hij was aanvoerder toen ik bondscoach werd in 2012 en ik heb nooit spijt gehad dat hij de aanvoerdersband droeg.”